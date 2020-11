Noch ist weitgehend unklar, welche Künstler auf Lindaus Gartenschau auftritt

Von Schwäbische Zeitung

Die Zahl der neuen Coronafälle ist in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Zum Freitag meldete das Landratsamt 84 Neuinfizierte im Landkreis Tuttlingen. Über die aktuelle Lage hat Landrat Stefan Bär in einer Pressekonferenz am Freitag informiert. Vor allem stärkere Kontrollen sollen nun dabei helfen, die Situation wieder in den Griff zu bekommen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht in weiteren Verboten, sondern im Alltagsverhalten.