Noch immer leben gut 800 Flüchtlinge im Landkreis

„Integration passiert nicht von heute auf morgen“, weiß Landrat Elmar Stegmann und weist darauf hin, dass es viele Jahre dauern wird, bis die 2015 und 2016 gekommenen Flüchtlinge wirklich integriert sind in den Gemeinden im Landkreis Lindau. Allerdings sieht Stegmann den Landkreis auf einem guten Weg.

„Es geht nun darum, eine Arbeitsstelle zu finden, eine Wohnung und auch darum, sich in einer anderen Kultur zurechtzufinden“, benennt der Landrat die anstehenden Aufgaben. Denn auch wenn es ruhig geworden ist um die Flüchtlinge, leben nach wie vor mehr als 800 Menschen im Landkreis. Zu Spitzenzeiten waren es knapp tausend. Einige sind aber zu Angehörigen gezogen, andere haben vor allem in Großstädten Arbeit gefunden.

Noch immer verlassen jeden Monat einige aus ähnlichen Gründen ihre Unterkunft in einer der Kreisgemeinden. Andererseits kommen zwar nicht mehr so viele wie im Herbst 2015, aber immerhin nimmt der Kreis jeden Monat etwa 15 neue Flüchtlinge auf. Dabei weist Landkreissprecherin Sibylle Ehreiser darauf hin, dass derzeit vor allem Menschen aus Afrika kommen, während es früher vor allem Syrer und Afghanen waren.

Aus diesen beiden Ländern kommen nach wie vor die meisten der Flüchtlinge, die im Landkreis Lindau leben. Aber größere Gruppen stammen auch aus Somalia, Senegal, Eritrea und Nigeria sowie dem Irak und Iran.

Nur ein Drittel der Flüchtlinge im Landkreis sind Männer

Interessant ist, dass von den gut 700 Flüchtlingen, welche die Ausländerbehörde des Landratsamt betreut, lediglich 273 Männer sind, die älter als 18 Jahre sind. Ihnen stehen 165 Frauen, 85 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sowie 181 Kinder gegenüber.

Bei den meisten dieser Menschen sind die Asylverfahren abgeschlossen: 568 Kinder, Frauen und Männer haben einen Schutzstatus, das heißt ihr Asylgesuch wurde anerkannt, sie sind als Flüchtlinge anerkannt, genießen sogenannten subsidiären Schutz und sind damit auch zumindest derzeit sicher vor einer Abschiebung. 70 Menschen sind geduldet, haben also keinen formellen Schutz, dürfen aber zumindest vorerst in Deutschland bleiben. Bei 66 Menschen laufen die Asylverfahren noch.

Auch wenn Flüchtlingshelfer immer wieder berichten, dass auch im Landkreis Lindau einige Frauen und Männer Angst haben, abgeschoben zu werden, sprechen die Zahlen dafür, dass diese Angst unbegründet ist. Denn seit dem Jahr 2015 sind laut Ehreiser aus dem Landkreis nur etwa 30 Menschen abgeschoben worden und davon 27 in den Kosovo und die anderen nach Italien. Abschiebungen in Kriegsgebiete hat es aus Lindau bisher also nicht gegeben. Wie viele Menschen gegen eine Ablehnung des Asylgesuchs geklagt haben, darüber hat das Landratsamt keine Zahlen.

Interessant ist, dass die meisten Flüchtlinge immer noch in den Unterkünften leben, die das Landratsamt ihnen nach der Einreise beschafft hat. Laut Ehreiser leben 642 in den Unterkünften in allen Gemeinden, hinzu kommen 111 Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften der Regierung von Schwaben in der Schöngartenstraße in Lindau und in Scheidegg. Darunter sind übrigens 20, die als Familienangehörige mit einem entsprechenden Visum nach Deutschland eingereist sind.

Landrat dankt den bis heute 415 Flüchtlingshelfern im Kreis

Froh ist Landrat Stegmann, dass es auch nach knapp drei Jahren noch in jeder Gemeinde des Landkreises einen Helferkreis gibt. 415 Helfer seien als Aktive registriert, zusätzlich gebe es weitere, die Patenschaften übernommen haben oder Deutschunterricht geben, ohne dass sie als offizieller Helfer gemeldet sind.

Dank dieser Helfer sei das Ankommen der Flüchtlinge „sehr gut verlaufen’“, sagt Stegmann, der weiß, dass manche Helfer inzwischen „schlicht ausgebrannt sind und eine Pause brauchen. Doch ohne viele engagierte Menschen vor Ort wären wir nicht in der Lage, die Integration der Flüchtlinge zu gestalten, dann müssten wir uns größtenteils auf die Grundversorgung der Menschen beschränken.“ Dabei ist viel zu tun bei Behördengängen, Wohnungs- und Arbeitsuche, Familienzusammenführungen und im Umgang mit traumatisierten Menschen und solchen, die Angst haben, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Um die Flüchtlinge zu integrieren, braucht es aus Stegmanns Sicht nun vor allem zweierlei: „Für eine gelingende Integration sind wir also auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, aber auch auf Vermieter, die bereit sind, Wohnungen an anerkannte Flüchtlinge zu vermieten.“