Noch immer keine Entscheidung bei der Seekrone

Fünf Hobbyköche, fünf Menüs, fünf Abende: Die TV-Sendung „Das perfekte Dinner“ des Senders Vox kommt am Montag, 16. Juli, in der Bodenseeregion. Vor laufender Kamera wollen die fünf Hobbyköche nicht nur ihr Können am Herd unter Beweis stellen, sondern auch ihre Qualitäten als Gastgeber. Am Ende der Woche wird dann der Teilnehmer zum Sieger gekürt, der die Gruppe am meisten überzeugen konnte.

Den Anfang macht Reiner Jäckle, aus Uhldingen-Mühlhofen, 44 Jahre alt und Redakteur des Überlinger Wochenblatts „Seewoche“.