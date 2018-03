Noch ein Interimstrainer für Islanders

Die EV Lindau Islanders haben erneut einen neuen Trainer vorgestellt. Am Donnerstag einigte sich der frühere Towerstarspieler und -Trainer Mike Muller mit dem Eishockey-Oberligisten. Der 46-jährige Amerikaner feiert sein Debüt gegen Geretsried. Das Engagement gilt allerdings vorerst nur bis Saisonende, Muller ist somit der zweite Interimstrainer nach Alexander Jäger, auch ein ehemaliger Ravensburger, der sein Amt selbst erst vor wenigen Tagen angetreten hatte und die Islanders vergangenes Wochenende betreute.

„Ich habe immer betont, dass mein Engagement kurzfristig ist, weil mein Beruf mich sehr beansprucht“, sagte Alexander Jäger zur „Lindauer Zeitung“. EVL-Vorsitzender Bernd Wucher ließ sich in der Pressemitteilung so zitieren: „Da Alex als Sportdirektor der Champions Hockey League sehr stark eingespannt ist, war sein Einspringen ohnehin zeitlich begrenzt. Er hat uns dabei geholfen, diese Lösung zu finden und übergibt Mike sozusagen die Aufgabe.“

Publikumsliebling bei den Towerstars

Mike Muller ist in der Region kein Unbekannter. Der in Edina/Minnesota geborene Ex-Profi war von 2004 bis 2007 beim EV Ravensburg in der Oberliga unter Vertrag. Später war der Publikumsliebling auch Trainer bei den Towerstars, arbeitete von 2010 bis 2015 als Assistent und Jugendcoach.

Beim ESV Kaufbeuren arbeitete er in der Saison 2015/2016 sogar als Cheftrainer in der DEL2. „Er ist ein Trainer, der motiviert und die klaren Ansagen gibt, die das Team braucht. Es ist weiterhin an unserer Mannschaft, zu zeigen, was in ihr steckt“, sagt Wucher. Muller war auch einer der ersten Amerikaner, der in Rssland spielte. In der Saison 1992/1993 war er bei Dynamo Moskau unter Vertrag. „Er kennt den Eishockeysport aus dem Effeff, und viele Spieler, die heute in Lindau sind, hat er in der Jugend trainiert“, sagt Wucher.

Am Freitag beim Spiel in Geretsried (bei Redaktionsschluss nicht beendet) betreuten Muller und Jäger die Islanders noch gemeinsam, am Sonntag in Lindau (18 Uhr) gibt Muller sein Debüt als alleiniger Cheftrainer. „Wir warten ab, wie alles verläuft, und dann setzen wir uns nach der Saison zusammen und entscheiden, ob es weitergeht“, so Wucher.

Jäger hat Islanders Luft im Abstiegskampf verschafft

Die Islanders haben sich in der vergangenen Woche durch zwei Siege in der Verzahnungsrunde etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Der neue Trainer Mike Muller hat nun die Aufgabe, in den restlichen sechs Spielen der Verzahnungsrunde seine Mannschaft vorm Abstieg in die Bayernliga zu bewahren. Nach dem schlechten Auftakt mit zwei Niederlagen gewannen die EV Lindau Islanders zuletzt beide Spiele.