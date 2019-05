Noch drei Siege: HC Hard steht im Finale um die Meisterschaft

Nach Abpfiff stand die Sporthalle am See Kopf: Vizemeister HC Hard hat sich im entscheidenden Halbfinalspiel der ersten österreichischen Handball-Liga gegen Westwien in einer über 60 Minuten hart, aber fair umkämpften Partie mit 29:25 (14:12) durchgesetzt. Die Wiener hatten den besseren Start, die Hausherren lagen dann aber ab der 22. Minute mit bis zu sechs Toren in Front. Im Endspiel treffen die Roten Teufel vom Bodensee auf den UHK Krems. Die Wachauer haben in der Best-of-Five-Finalserie Heimvorteil.

„Wir gehen heute als verdienter Sieger vom Parkett. Die Jungs haben ein Riesenspiel gezeigt. Wir konnten im richtigen Moment die Tore erzielen und auch unser Torhüter war zur Stelle. Jetzt gehen wir gegen Krems als Außenseiter in die Finalserie“, kündigte Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner an. Sein Gegenüber, Westwien-Coach Roland Marouschek, zeigte sich als fairer Verlierer: „Wir konnten heute nicht an die Leistungen der letzten beiden Partien anknüpfen. Es war ein großartiges Spiel und eine gewaltige Stimmung in der Halle. Gratulation an Hard.“

Vor 2280 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle am See liefen beide Mannschaften in Bestbesetzung auf. Nach exakt 120 Sekunden eröffnete Boris Zivkovic den Torreigen. Zwei vergebene Einwurfmöglichkeiten von außen und Westwien führte 3:1. Die Gäste aus Wien in den ersten 15 Minuten mit leichten Vorteilen. Um jeden Ball wurde erbittert gekämpft. Der Lärmpegel schnellte richtig in die Höhe als Kapitän Dominik Schmid mit seinem dritten Tor in Serie zum 10:9 traf – und zur Führung, die die Harder daraufhin nicht mehr abgaben.

Das erste Finalspiel findet am Samstag, 25. Mai, in der Sporthalle Krems statt.