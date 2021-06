Nobelpreisträger Reinhard Genzel erklärt Schwarze Löcher

Die 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung startet mit einem öffentlichen Online-Vortrag von Physiknobelpreisträger Reinhard Genzel, der interessierte Lindauer Bürgerinnen und Bürger auf eine Reise durch Galaxien und Schwarze Löcher einlädt. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 27. Juni, von 11 bis 12 Uhr via Livestream statt: lindau-nobel.org/galaxien.

Seit der Entdeckung der Quasare vor etwa 50 Jahren haben sich die Indizien gehäuft, dass in den Zentren von Milchstraßensystemen massive Schwarze Löcher sitzen, die durch Akkretion von Gas und Sternen effizient Gravitationsenergie in Strahlung umwandeln. Durch hochauflösende Messungen im Infrarot- und Radiobereich ist es jetzt im Zentrum der Milchstraße gelungen, einen überzeugenden Beweis für diese Hypothese zu liefern. Gleichzeitig hat die Forschung neue und unerwartete Resultate über den dichten Sternhaufen in der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Lochs erbracht. Hierbei haben neue Entwicklungen in der Infrarotinstrumentierung und der adaptiven Optik und Interferometrie am neuen Großteleskop der ESO eine wichtige Rolle gespielt. Gleichzeitig ist es klar geworden, dass die meisten Galaxien massive Schwarze Löcher beherbergen und dass diese Schwarzen Löcher bereits etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden sein müssen. Ab 13.30 Uhr beginnt dann das Programm für die Teilnehmer der 70. Lindauer Nobelpreisträgertagung, die bis zum 2. Juli läuft.