Nobelpreisträger macht Impfgegner für Tod von Kindern verantwortlich

Ein Hoffnungsträger im Kampf gegen den Krebs

Harald zur Hausen wurde 1936 in Gelsenkirchen geboren. Er beschäftigt sich insbesondere mit der Entstehung von Krebs aus Virusinfektionen. Schon Mitte der 70er-Jahre veröffentlichte er seine Vermutung, dass an der Entstehung von Gebär-mutterhalskrebs humane Papillomaviren beteiligt sein könnten – was sich in der Folge wissenschaftlich belegen ließ. Daraus resultierte die seit rund zehn Jahren verfügbare Impfung gegen diese dritthäufigste Krebsart bei Frauen. 2008 wurde zur Hausen dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Der Mediziner war neben vielen wissenschaftlichen Stationen unter anderem an den Universitäten Freiburg, Erlangen und Würzburg Vorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Bis 2011 gehörte zur Hausen dem wissenschaftlichen Beirat des Zukunftskollegs der Universität Konstanz an. (nyf)