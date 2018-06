Nobelpreisträger laden zum Grillen ein

An einem Sommerabend am See mit Spitzenwissenschaftlern aus aller Welt ins Gespräch kommen – das ist möglich beim alljährlichen „Grill & Chill“. Bereits zum neunten Mal laden Kuratorium und Stiftung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen gemeinsam mit der Stadt Lindau Bürger zu einem geselligen Grillfest ein.

Das „Grill & Chill“ findet am Dienstag, 26. Juni, um 19 Uhr im Toskana-Park in Lindau statt. Karten für die Teilnahme können ab Montag, 4. Juni, bei der Stadtverwaltung gegen eine Spende ab zehn Euro bezogen werden. Aufgrund der erwartungsgemäß hohen Nachfrage ist die Vergabe auf zwei Karten pro Person begrenzt. Der Spendenerlös aus dem Kartenverkauf wird von den Veranstaltern verdoppelt und kommt der Mentor Stiftung Deutschland für Projekte mit Jugendlichen in Lindau und Umgebung sowie dem Renaturierungsprojekt „Degermoos“ im Landkreis Lindau zugute.

Zur 68. Lindauer Nobelpreisträgertagung kommen vom 24. bis 29. Juni 39 Nobelpreisträger und 600 Nachwuchswissenschaftler aus 84 Ländern am Bodensee zusammen. Die Tagung ist diesem Jahr der Physiologie und Medizin gewidmet. (lz)