„No better Place“ ist richtig gutes Theater

Im Gewölbesaal des Heilig Geist Hospitals ist es gemütlich warm und schummrig. Die Zuschauer lehnen sich zurück und sind gespannt auf das, was sie in den nächsten eineinhalb Stunden zu sehen bekommen. Auch der Direktor des VHG, Waldemar Schmitt, der in der ersten Reihe sitzt. Er habe das Stück noch nicht gesehen, und sei genauso neugierig wie alle anderen.

In der entspannten Atmosphäre fällt es gar nicht so leicht, sich in die Geschichte einzufühlen, die sich da auf der Bühne abspielt. Das beklemmende Drama mag im Rainhaus spielen. Es zeigt das triste und traurige Leben in einer Quarantänestation, die die Schüler des VHG schonungslos und mit beinahe erschreckender Klarheit auf der Bühne inszenieren. Mit jeder Szene des Stücks, das in fünf Akten aus einer Zeit erzählt, in der im Rainhaus Menschen mit ansteckenden Krankheiten von der übrigen Bevölkerung getrennt und dort versorgt wurden, steigt die Betroffenheit. In die Frustration und Mutlosigkeit des Pflegepersonals und die Verzweiflung der Patienten fließt auch eine gehörige Portion politische Aktualität: Das Personal beklagt sich, weil es keine Zeit für die Patienten hat, die auf Zahlen fixierte Leitung beschließt, dass die Mitarbeiter künftig nur noch fünf Minuten pro Patient gebrauchen dürfen.

Das Drama entstand in Zusammenarbeit mit dem Rainhausverein und aus der Idee heraus, die existentielle Problematik rund um das medizinhistorisch bedeutende Kulturdenkmal, das als eines der wenigen europäischen Pesthäuser überhaupt noch existiert, auf innovative Weise zu beleuchten. Das einfache klare Bühnenbild, eine professionelle Licht und Tontechnik geben den Rahmen für die Geschichte, die die Schüler durchgängig in sehr gutem Englisch erzählen. Die kurzen Szenen wirken wie Ausrufezeichen und enden jedesmal in Dunkelheit – die die Schüler für Umbauten auf der Bühne nutzen.

Nur zwei Wochen gemeinsame Probe

Das Stück haben die Schüler komplett selbst geschrieben. Es sei, wie sie in der Pause erzählen, Szene für Szene gewachsen. Weil die Projektgruppe ausschließlich aus Leuten besteht, die ernsthaft Theater spielen wollen, sei die Begeisterung und das Engagement groß gewesen. Unterstützt wurden sie von ihrem Lehrer Wolfgang Poreda. „Er hat uns viel Freiheit gelassen und uns nur beraten und in unseren Rollen unterstützt“, sagen Korbinian Kling und Diellza Hetemi.

Die Szenen haben sie einzeln einstudiert, und erst vor zwei Wochen haben sie die Geschichte in gemeinsamen Proben zusammengefügt. Werner Berschneider habe sie rhetorisch geschult, Martin Schiewer technisch unterstützt, und Ursula Schneider-Müller habe sie bei den Kostümen beraten, habe ihnen erzählt, wie die Leute damals im Rainhaus angezogen waren und wie sie aussahen.

Auch die grünen Armbänder, die die „Patienten“ – also die Infizierten – als Zeichen am Arm tragen mussten, stammen aus ihren Recherchen. Der Abschluss der Geschichte, die beispielhaft das Schicksal von Jude, Cynthia, Lilly, Lauren, Quinn, Kate und Karen erzählt, und der Rolle, die die Pfleger und Ärzte in ihrem eingeschränkten Leben spielen, ist ein berührender Wunschtraum: eine wunderschönen Ballade – „A Park without fances – ein Park ohne Zäune”, komponiert, geschrieben und dargeboten von Moritz Lange und Marian Joy Parusel.

Der Beifall des begeisterten Publikums ist lange und gilt allen jungen Schauspielern, die so glaubhaft ihre Rollen gespielt haben. Einen besseren Ort für die Aufführung hätten die Schüler übrigens nicht finden können: das Heilig Geist Spital war zur Pestzeit Träger des Rainhauses.

Am Samstag, 30. April, um 19.30 Uhr beginnt die zweite und letzte Aufführung von „No better place“ im Gewölbesaal. (sd)