Nikolaus turnt mit Minions und Aladin um die Wette

Auch wenn der Nikolaus bei den meisten Kindern schon vor einer Woche da war, so fand er am Samstag doch noch seinen Weg zum TV Reutin, um sich anzusehen, was die fleißigen Kinder während des vergangenen Jahres alles in ihren Turnstunden gelernt hatten. Und das war so einiges. Denn nachdem der Nikolaus alle Kinder persönlich begrüßt hatte und diese schon von Beginn an sehnsüchtige Blicke auf die Päckchen werfen konnten, gaben sie natürlich alles.

Das Nikolausturnen begann mit „Winter-Impression“ der acht- bis zehnjährigen Mädchen, die weiß gekleidet, fröhlich und sportlich den Winter herbeiturnten. In eine ähnliche Richtung ging es bei den „Winterkindern“, bei denen die Vier- bis Sechsjährigen als Nikoläuse und Schneeflöcken richtig Lust auf die stets gut besuchten Kinderturnstunden machten. Die Kinder der Eltern-Kind-Gruppe waren „fit wie der Joggingbär“ und genossen an der Hand von Mama oder Papa und einem Teddybären ihren großen Auftritt sichtlich. Sicherlich ungewöhnlich für eine Turnvorführung, aber immer gern gesehen, war der Auftritt der Leichtathleten, der unterhaltsam die Vielfalt ihres Trainings fernab der klassischen Turngeräte demonstrierten.

Während der Umbaupause gab es dann Erfreuliches zu hören. Denn trotz des enormen Aufwandes hatten sich mit Milena Kreber, Viola Schilling und Patrick Mercelat einmal mehr drei junge Leute gefunden, die sehr viel Zeit investiert hatten, um ihre Übungsleiterlizenz zu erwerben. Für den TV Reutin ist es ein gutes Zeichen, dass sich immer wieder junge Menschen für die Arbeit im Verein begeistern lassen.

Zum Staunen brachten die „Minions“ die Zuschauer. Denn die jüngeren Buben unter den Geräteturnern hatten als Minions allerhand zu zeigen, vor allem aber, wie toll sie trotz ihres jungen Alters schon turnen konnten, ihre Übungen am Pferd, ihre Sprünge und ihr Klamauk waren einfach umwerfend. „Wir sind löwenstark“, die Vorführung der zweiten Gruppe der vier- bis sechsjährigen Kinder, nahm mit süß geschminkten kleinen Turn-Löwen Bezug auf das bayerische Kinderturnabzeichen „LöwenSTARK“, das die Kinder in diesem Jahr in der Turnstunde erworben hatten. Unterhaltsam und äußerst professionell war die folgende Aufführung der Leistungsturnerinnen, die in ihrem aufwändigen Auftritt Atemberaubendes zeigten, wo es in jeder Sekunde großes Turnkönnen zu sehen, erleben und bestaunen gab.

Die sechs- bis zehnjährigen Jungen, stets dafür bekannt, wild-witzige Aufführungen einzustudieren, hatten sich in diesem Jahr mit „der Ball ist rund – jeder Ball ist anders“ dem Thema Ball gewidmet und zeigten in Fußballtrikots mit einer unglaublichen Freude, wie flink sie mit den verschiedenen Bällen umgehen können. Ein Kontrast zu diesen wilden Jungs waren die nachfolgenden jungen Geräteturnerinnen mit „Aladin“, deren Anblick in den Turnanzügen schon herzallerliebst war und die die Geschichte von Aladin vorturnten – mit süßen Purzelbäumen und grazilen Sprüngen.

Danach allerdings wurde es unruhig in der Halle, denn mit Martinshorn nahmen zwei kleine Polizisten doch tatsächlich den anwesenden Knecht Ruprecht gefangen. Die jungen Prellballer, für die eine Turnaufführung ja nicht unbedingt deren Übungsalltag widerspiegelt, stellten doch tatsächlich Knecht Ruprecht in einem kleinen Theaterstück „Rute – jetzt erst recht“ vor Gericht – wegen eines nicht verkehrstauglichen Schlittens. Verteidiger und Staatsanwältin spielten dann das Urteil aus, das leider nicht zugunsten des Knecht Ruprecht ausfiel, dank der buhenden Kinder dann aber glücklicherweise wieder aufgehoben wurde. Die TUJU-4-Kampf-Gruppe brachte im Anschluss mit „Hold On“ mit ihrer synchronen Aufführung und ihren süßen Nikolausmützen Anmut in die Halle.

Ganz ruhig wurde es kurz vor Schluss mit den sechs- bis achtjährigen Mädchen, die mit „Kinder unterm Sternenhimmel“ zum Ruhigwerden und Nachdenken anregten und sich mit ihrer anrührenden Aufführung für gleiche Bedingungen für alle Kinder auf dieser Welt starkmachten.

Ganz zum Schluss gab es selbstverständlich noch ein besonderes Turnschmankerl mit den männlichen Geräteturnern und Acroloco, die mit „The Seed“ die mit Hebefiguren, atemberaubenden Saltos und Sprüngen ein beeindruckendes Turnfeuerwerk boten zum Ende dieses tollen Turnnachmittages.