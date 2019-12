Nikolaus schaut am Freitag bei den Lindau Islanders vorbei

Der Nikolaus besucht am Freitag, 13. Dezember, die Eissportarena Lindau. Neben den kleinen Vereinsmitgliedern laden die Islanders auch weitere Kinder mit ihren Eltern dazu ein, an diesem Tag ein paar besinnliche Minuten auf dem Eis zu verbringen. Die Anmeldung beginnt ab 15.15 Uhr und ab 15.45 Uhr können Eltern mit ihren Kindern an diesem Nachmittag kostenlos aufs Eis, teilen die Veranstalter mit. Schlittschuhe können gegen Kaution vor Ort ausgeliehen werden. Für die kleinen Eisläufer gibt es zum Abschluss des Besuches auch noch ein kleines Geschenk vom Nikolaus.

Bei „Learn2skate“ soll den Kleinsten der Spaß an der Bewegung auf dem Eis vermittelt und den Kindern auf spielerische Art und Weise die Grundkenntnisse des Schlittschuhlaufens beigebracht werden. Dahinter steht der persönliche Erfahrungsschatz der EVL-Nachwuchstrainer. Die Islanders wollen die Kinder für Eishockey begeistern und den Eltern die Möglichkeit geben, die sportliche Entwicklung ihrer Kinder zu begleiten und zu fördern.

In Lindau startet das L2S-Programm mit einer Vorstufe: dem „Kids & Eltern on Ice-Lauf“. Der findet immer montags von 15 bis 15.45 Uhr und freitags von 15.45 bis 16.45 Uhr in der Eissportarena Lindau statt. Mitmachen dürfen alle Buben und Mädchen im Alter von drei bis sieben Jahren mit ihren Eltern. Die Teilnahme am „Kids & Eltern on Ice-Lauf“ ist dreimal gratis, danach können die Eltern ihre Kinder für den kostenpflichtigen Schneefüchse-Kurs anmelden.

Für die Kinder stehen Laufhilfen frei zur Verfügung. Dabei kann man „richtige“ Eishockeyschlittschuhe für die Kinder leihen. Eltern, die ihre Kinder bei den ersten Schritten auf dem Eis begleiten möchten, können ebenfalls dreimal gratis Schlittschuhe beim Eismeister ausleihen. Neben Schlittschuhen müssen die jungen Teilnehmer auch einen (Fahrrad-) Helm, Handschuhe und eine entsprechende Winterkleidung tragen. Knie- und Ellenbogenschoner erhöhen den Schutz.