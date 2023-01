Nikolaus-Esel-Besuch im minimaxi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit im Familienzentrum minimaxi ist am 6. Dezember der Besuch vom Nikolaus-Esel „Giacomo“ und seiner neuen Begleiterin „Elsa“ vom Lern- und Erlebnisbauernhof Karibu in Hubers. Mit Nikolausmütze und Satteltaschen voller kleiner Nikolaussäckchen wurden Giacomo und Elsa zuerst von den Kindern und Erzieherinnen aus den minimaxi-Krippengruppen mit einem Lied begrüßt. Anschließend ging es vor das minimaxi, wo die Kinder und Betreuerinnen des Spieltreffs bereits gespannt auf die Esel warteten. Während die Kinder sangen, freuten sich die Esel über Möhren, Äpfel und Heu. Foto: Katrin Höferlin