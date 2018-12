Nikoläuse der Wasserwacht trotzen Wind und Wellen

Auch der aufkommende starke Wind und kräftige Wellen hielten am Samstag die tapferen Nikoläuse nicht vom traditionellen Nikolausschwimmen ab. Unter den 17 Schwimmern verzichteten wieder zwei Männer auf den schützenden Neoprenanzug – sie bevorzugten die Badehose, um sich in die acht Grad kalten Fluten des Bodensees zu stürzen. Über die Zahl der weiblichen Nikolausinnen schwanken die Angaben, da hat der Obernikolaus wohl nicht richtig durchgezählt. So waren es „zwischen drei und fünf“, die mit ihren Kollegen die 900 Meter vom Römerbad bis in den Seehafen schwammen und wie die Männer darauf achten mussten, anstatt Seewasser auch etwas Luft zum Atmen zu erheischen. Bei dem Wellengang nicht so einfach, wie sie später gestanden. Nach etwa 45 Minuten hatten alle wieder festen Boden unter den Flossen, auch das mitgeschleppte Weihnachtsbäumchen, das eine ganze Reihe von Eskimorollen überstehen musste, ist dann wieder im Trockenen gelandet. Foto: Christian Flemming