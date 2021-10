Niklas Gathof sammelt Punkte für die Weltrangliste

Erneut hat sich Niklas Gathof bei einem internationalen Rennen präsentiert. Der Fahrer vom Lindauer Mountainbike-Rennstall toMotion Racing by black tusk ging beim UCI-Rennen der Junior Series XCO im polnischen Jelenia Góra an den Start und erreichte mit Platz 18 im 37-köpfigen international besetzten U19-Teilnehmerfeld ein erfreuliches Ergebnis. Somit nahm er in seinem letzten Rennen der Saison 2021 acht UCI-Weltranglistenpunkte mit nach Hause.

Für Gathof aus Amtzell im Allgäu, der kürzlich ausbildungsbedingt nach Thüringen umgezogen ist, war es in Jelenia Góra zudem auch sein Abschiedsrennen in der U19-Alterskategorie. Entsprechend hatte er sich einiges vorgenommen. Sein persönliches Ziel lautete: UCI-Weltranglistenpunkte sammeln. Dafür musste Gathof unter den besten 25 Fahrern landen, die Strecke kam ihm bei dieser Mission entgegen. „Es war ein sehr anspruchsvoller, bergiger Kurs, sowohl bergab als auch bergauf, mit vier Runden à 4,25 Kilometer und 190 Höhenmeter. Das spielte mir sehr in die Karten“, wird Gathof in der toMotion-Mitteilung zitiert.

Niklas Gathof stürzt kurz vor dem Ziel

Um sein Ziel zu erreichen, musste er aber das Feld von hinten aufrollen. Gathof startete von einer der hintersten Startpositionen (35 von 37), doch schnell überholte einige seiner Rivalen. Auf Position 16 liegend ging er in die letzte Runde, doch dann unterlief Gathof 500 Meter vor dem Ziel ein Fahrfehler und er stürzte. Mit Schmerzen in der Brust rettete sich Gathof als 18. über die Ziellinie. „Außer ein paar Schürfwunden sind mein Rad und ich mit viel Glück davon gekommen. Ich habe meine Erwartungen übertroffen“, so Gathof.