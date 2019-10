Niklas Gathof ist oberschwäbischer Vizemeister

Beim fünften und letzten Lauf des Oberschwäbischen Mountainbike Vielseitigkeits-Cups ließ sich Niklas Gathof vom Lindauer Mountainbike-Team Tomotion Racing die Butter nicht mehr vom Brot nehmen: Mit Platz zwei beim Sprintrennen in Binzwangen erkämpfte er sich in der OMV-Gesamtwertung den Titel Vizemeister Oberschwaben 2019 in der U17-Alterskategorie. Auch in der Gesamtwertung des Alb-Gold Juniors Cups, der größten Rennserie Süddeutschlands für Kinder und Jugendliche, fuhr Gathof mit Platz sechs ein Top-Ten-Ergebnis ein.

Gleich zwei Rennserien trugen ihre Finalläufe am vergangenen Wochenende aus. Niklas Gathof aus Amtzell gelang dabei ein guter Saisonabschluss. So stand Gathof am Samstag beim Alb-Gold Juniors Cup in Gomaringen am Start und einen Tag später beim fünften und letzten Lauf des Oberschwäbischen Mountainbike Vielseitigkeits-Cups in Binzwangen. Nach acht Runden auf einer anspruchsvollen Strecke in Gomaringen belegte er in der U17-Altersklasse Rang sieben und sicherte sich damit unter rund 40 gewerteten U17-Fahrern im Alb-Gold Juniors Cup Platz sechs.

Am Sonntag nahm Gathof dann noch am Finallauf des OMV-Cups in Binzwangen teil. In dem Eliminator-Sprintrennen kämpfte er sich bis ins Finale vor und verpasste am Ende nur knapp den Sieg. Sein zweiter Platz in Binzwangen sicherte Niklas Gathof dann auch in der Gesamtwertung des OMV-Cups den Titel Vizemeister Oberschwaben 2019. Im kommenden Jahr warten auf den jungen Fahrer neue Herausforderungen in der nächsthöheren Alterskategorie U19.

Beim Lautertal Bike Marathon in Spiegelberg hatten sich vier Starter des Lindauer Rennstalls für die Kurzstrecke mit 27,6 Kilometern und 735 Höhenmetern entschieden. Holger Scheu kam als schnellster Tomotion-Racer nach 1:20,10 Stunden auf Platz fünf der Senioren1-Kategorie ins Ziel. Seine Frau Gabi wurde bei den Seniorinnen2 ebenfalls Fünfte. Nur anderthalb Minuten nach Holger Scheu überquerte Rafael Huber die Ziellinie und erreichte damit in der Hauptklasse Herren den 28. Platz.