Niklas Gathof feiert Rang zehn

„Ich bin überglücklich und stolz“, jubelte Niklas Gathof. Seine Freude galt seinem Ergebnis bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft im Olympischen Cross-Country (XCO). Denn bei diesem Wettkampf, der in Kirchzarten im Südschwarzwald ausgetragen wurde, erreichte das Tomotion-Nachwuchstalent aus Amtzell in der U19-Altersklasse den zehnten Rang – ganz zur Zufriedenheit des 17-jährigen Fahrers.

Schließlich sei das laut Gathof „in so einem starken Feld“ keine Selbstverständlichkeit. Zudem musste er sich auf einen noch eher unbekannten und technisch anspruchsvollen Kurs von knapp 15 Kilometern und 670 Höhenmetern einstellen. „Die Strecke mit fünf Runden, auf der ich dieses Jahr bereits ein Rennen bestritten hatte und die mir sehr gut lag, wies dieses Mal eine leicht veränderte Streckenführung auf“, berichtete der Fahrer vom Tomotion-Nachwuchsteam (TNT).

Weniger Glück hatte der Lindauer Rennstall beim Odenwald Bike Marathon, der am selben Tag in Hirschberg-Leutershausen stattfand. „Beim Odenwald Bike Marathon gab es in diesem Jahr unheimlich viele Defekte, auch bei uns im Team“, erinnert sich Chris Schaaf, der als die Teambetreuung vor Ort mit organisiert hatte. Von den zehn gestarteten Teammitgliedern wurden vier durch technische Defekte ausgebremst oder ganz aus dem Rennen geworfen.

Während die Ergebnisse auf der Langstrecke infolgedessen nicht erfreulich waren, gab es auf der Kurzstrecke des Odenwald Bike Marathons unter anderem mit Jos van Sterkenburg einen Lichtblick. Für die 25 Kilometer lange Strecke benötigte er nur eine Stunde, sechs Minuten und acht Sekunden und erkämpfte sich damit Platz sieben des 120-köpfigen Fahrerfeldes sowie Rang drei der Juniorenkategorie.

Auf sein Talent kann Tomotion in der kommenden Saison aber nicht mehr bauen. Das Geschwisterpaar Jos und Runa van Sterkenburg aus Mannebach bei Saarburg in Rheinland-Pfalz scheidet am Saisonende aus dem Nachwuchsteam des Lindauer Mountainbike-Rennstalls aus. Das gab Teamchefin Andrea Potratz bekannt. „Jos bereitet sich auf sein Abitur vor. Aufgrund der großen Entfernung zwischen Mannebach und Lindau möchte sich die Familie nach einem wohnortnahen Team für ihren Sohn umsehen“, teilt Tomotion mit. Bei Runa sei es dagegen so, dass sie ein Studium mit Nebenjob begonnen hat und ihren Trainingsumfang nun an die neue Lebenssituation anpassen muss.