Niemand muss es verstehen, nur akzeptieren – So fühlt ein transsexueller Jugendlicher aus Lindau

Hinter der Geschichte: Redakteur Emanuel Hege lernte Finn bei einer ganz anderen Recherche für die Lindauer Zeitung kennen – dabei kamen die beiden auch auf Finns Krankheit und Transexualität zu sprechen. Emanuel Hege fand die Geschichte des Schülers so interessant, dass er Finn fragte, ob er nicht selbst über das Leben als transexueller Jugendlicher in der Lindauer Zeitung berichten wolle. In mehreren Treffen und ein Dutzend Telefonaten lernten sich die beiden kennen, feilten am Aufbau und den Formulierungen, bis der Gastbeitrag nach einigen Wochen fertig war.