Niemand kennt die Zahl der Seegfrörnen

Die Seegfrörne im Winter 1962/63 war mutmaßlich die längste, aber sicher nicht die einzige in der Geschichte des Bodensees. In einer Serie erinnert die LZ an die historischen Seegfrörnen.

Bekannt sind heutzutage etwa 33 Seegfrörnen. Diese Zahl nennt uns Friedrich Kiefer in seiner „Naturkunde des Bodensees“. Demnach soll die älteste bekannte Gfrörne im Jahr 875 stattgefunden haben, die letzte – dies mit Sicherheit - 1963. Ein Grund zum Feiern.

Während man die Seegfrörnen des 19. und 20. Jahrhunderts wirklich gut dokumentiert findet, ist das für die früheren Zeiten weit schwieriger. Zum Teil gar nicht möglich. Aufzeichnungen wurden selten genug gemacht. Wer kam in früheren Jahrhunderten, noch dazu bei Eiseskälte, rund um den See und konnte folglich mit Sicherheit sagen, der ganze See sei zugefroren gewesen? Wer schon trug solche Nachrichten von einem Ende zum andern? Lassen wir es also bei den 33 Gfrörnen bewenden.

875 also soll angeblich die älteste uns bekannte Seegfrörne stattgefunden haben. Wer aber war dabei? Wer hat wirklich gesehen, dass das gesamte Schwäbische Meer von einer vollständigen Eisfläche bedeckt war? Ja, wen hätte das damals schon wirklich bewegt, es sei denn, dass ihn noch mächtiger als sonst in den damals ohnehin kälteren Wintern fror?

Damals war die Klosterinsel Reichenau gerade anderthalb Jahrhunderte alt, und die Mönche hatten sicher Wichtigeres zu tun, damit sie den Winter überhaupt überstehen konnten. Kurz und gut also: Es gibt für eine komplette Seegfrörne im Jahre 875 keine einigermaßen sichere Nachricht und falls doch irgendwann einmal, ließe diese trotzdem hinreichende Zweifel aufkommen.

Chroniken haben Fehler

Tatsächlich gibt es für spätere Gfrörnen in den Archiven Chroniken. Leider haben sie alle einen gewaltigen Fehler: Sie wurden bis ins frühe 15.Jahrhundert alle erst viel später niedergeschrieben. Keiner der Chronisten also war dabei, als die Naturereignisse abliefen. So können wir also auch hier feststellen, dass wir nichts Sicheres wissen, nur dass sie möglicherweise in den bewussten Jahren stattgefunden haben und den See auch mit einer vollständigen Eisdecke bedeckten.

Als etwa die Gfrörne des Jahres 1277 einen schriftlichen Niederschlag fand, war seit dem Ereignis fast schon ein halbes Jahrtausend ins Bodenseeland gezogen. Bestenfalls konnte der Schreiber, als er dies 1733 niederschrieb, eine knappe frühere Quelle benutzt haben, die heute nicht mehr existiert. Aber wie schon oben gesagt: Nichts Gwisses weiß man nicht!

Schreiber berichtet von einem „überfrorenen See“

Was man also darunter zu verstehen hat, der See sei im Jahre 1277 „überfroren“ gewesen, ist kaum auszumachen. Und sollte dieser Eintrag vielleicht nur von den Zuständen in Überlingen, wo der Verfasser daheim war, berichten? Also nur von einem lokal zugefrorenen See Fakten bringen? Vielleicht können die Naturwissenschaftler ein wenig mehr dazu sagen.

W elche Ereignisjahre nennt nun Kiefer? Nun der von 875 folgte schon 895, zwei weitere aber erst im 11. Jahrhundert nämlich 1074 und 1076, dann eine im Jahr 1108, schließlich im 13. Jahrhundert gar drei, die von1217, 1227 und 1277. Über die fünf Seegfrörnen des nächsten Jahrhunderts, 1323, 1325, 1378, 1379 und 1383 werden sich die Bewohner des Sees wohl nicht gerade riesig gefreut haben.

Mehrere Kinder fanden 1929 den Tod

Im 15. und 16. Jahrhundert werden noch mehr genannt: 1409, 1431, 1435, 1460, 1465, 1470, 1479, 1512, 1553, 1560, 1564, 1565, 1571 und 1573. Im 17. Säkulum waren es wieder „nur“ zwei, 1684 und 1695, im 18. gar nur noch eine im Jahre 1788. Die beiden Gfrörnen des 19. Jahrhunderts, gut dokumentiert, bedeckten den See in den Jahren 1830 und 1880. Die letzte, die es nun zu feiern gilt, fand erst 1963 statt. Manche Chroniken berichten auch noch von einer, die 1929 stattfand, aber sie war jedenfalls, das wissen wir genau, keine vollständige, trotzdem mit herzzerreißenden Folgen und dem Tod mehrerer Kinder.