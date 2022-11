Nichts zu holen? Die Fanartikel-Regale in den Lindauer Geschäften bleiben leer

Normalerweise fallen Kundinnen und Kunden während der Fußball-Weltmeisterschaft in vielen Schaufenstern direkt die schwarz-rot-goldenen Fanartikel ins Auge. Wenn man aktuell aber durch die Lindauer Innenstadt läuft, ist das nicht der Fall. Wenig deutet darauf hin, dass die Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in Katar stattfindet, in vollem Gange ist. In den Geschäften ist für Fans der Nationalelf nicht viel zu holen.

Auf die Frage ob sie Fanartikel habe, sagt Monika Kasper, die Inhaberin des Schreibwarengeschäfts Kasper, in der Lindauer Fußgängerzone: „Wir haben zwar Fanartikel da, aber wir haben sie dieses Jahr extra nicht ins Schaufenster gelegt, ich möchte wegen der schlechten Bedingungen in Katar kein Geld damit verdienen. Es fehlt außerdem die Euphorie.“

Keiner will Fanartikel kaufen

Auch eine Straße weiter, in einem Geschenke- und Souvenirgeschäft ist Karin Lang ähnlicher Meinung. „Ich finde dieses Jahr fehlt dieses Euphorische, ich habe auch noch Restbestände im Lager, aber es hat noch gar keine Nachfrage gegeben, deswegen habe ich die auch nicht aus dem Lager geholt.“

In dem Supermarkt Rewe auf der Insel ist abgesehen von einem Ständer mit Sammelheftchen nichts zu sehen, was auf das Sportereignis hindeutet.

So üppig wie bei vergangenen Großturnieren ist das Fan-Sortiment bei den Discountern und Supermärkten dieses Mal nicht. Ein Grund: Das relativ geringe Interesse an der Winter-WM im Wüstenstaat Katar. (Foto: Martin Gerten/dpa)

„Wir haben nur diese Sammelhefte, und es werden auch sehr wenige verkauft. Ich finde man merkt das viele Leute die WM boykottieren und auch bei den restlichen einfach nicht diese Euphorie da ist, wie sie es sonst immer war“, sagt Inhaber Nick Buhmann. Auch in dem Sportgeschäft Sport Roman gibt es dieses Jahr zur WM, abgesehen von den regulären Deutschland Trikots, keine extra Fan Produkte zu kaufen.