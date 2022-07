Nicht nur im Tor eine Stütze für Achberg: Hannah Danner gibt jetzt Kindern und Familien Rückendeckung

Hannah Danner ist Erzieherin und Fachwirtin für Organisation und Führung im Schwerpunkt Sozialwesen. Derzeit macht sie in München eine Weiterbildung zur Familienbegleiterin. Ihr Vertrag in Achberg beinhaltet acht Wochenstunden und ist vorerst auf zwei Jahre befristet. Montags von 9 bis 10 Uhr hat sie immer offene Sprechstunde im Dachgeschoss im Martin-Grisar-Haus. Wer ein Anliegen oder Anregungen hat, kann ihr auch per E-Mail schreiben: h.danner@achberg.de