Nicht nur für Kinder ein Magnet: Feuerwehren laden zur „Langen Nacht“

Unter dem Motto „Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!“ zeigen die bayerischen Feuerwehren in ihrer diesjährigen Imagekampagne, dass sie jederzeit für den Schutz der Bevölkerung einstehen. Im Kreis Lindau gibt es immerhin 1700 Feuerwehrfrauen und -männer. Bei der landesweiten „Langen Nacht der Feuerwehr“ zeigen unter anderem jene in Lindau, wie sie für die Sicherheit ihrer Mitmenschen sorgen.

„Das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr ist unbezahlbar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbands Lindau. Ob Brände, Unwetter, Unfälle, ob kleine oder große Notfälle: 1700 aktive Feuerwehrfrauen und -männer helfen im Landkreis Lindau engagiert, motiviert und professionell.

„Helfen ist Trumpf“

Für die Kommunen als Träger der Feuerwehren sei es gut zu wissen, dass sie mit „ihrer“ Freiwilligen Feuerwehr einen Trumpf im Ärmel haben, der immer sticht – egal wann ein Notfall eintritt. Aus diesem Grund steht die Feuerwehraktionswoche 2022 unter dem Motto „Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!“

An der Aktionswoche beteiligen sich viele Feuerwehren. Sie zeigen ihr Können in Großübungen, aber auch bei besonderen Veranstaltungen. In der Aktionswoche, die bis Sonntag, 25. September dauert, soll das Ehrenamt Feuerwehr einmal ganz intensiv in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt – und zum Mitmachen animiert werden.

Auch Wehren aus dem Kreis Lindau machen mit

Die Feuerwehraktionswoche hat dabei in diesem Jahr einen ganz besonderen Höhepunkt: Am Samstag, 24. September, laden bayernweit über 500 Feuerwehren zur „Langen Nacht der Feuerwehr“ ein.

Auch etliche Freiwillige Feuerwehren im Kreis Lindau haben sich dafür Besonderes überlegt: Mit den Ausstellungen, Vorführungen und vielen Mitmach-Aktionen für Groß und Klein können alle die Arbeit der Feuerwehr vor Ort hautnah erleben. So wird es sowohl am Feuerwehrhaus in Hergensweiler als auch an der Lindauer Hauptfeuerwache im Heuried zwischen 17 und 23 Uhr verschiedene Vorführungen geben.

Mitwirken an der „Langen Nacht der Feuerwehr“ werden daneben die Freiwilligen Wehren aus Ellhofen, Oberreute, Opfenbach, Scheidegg, Simmerberg, Weiler und Wohmbrechts. Letztere weihen am Sonntag, 25. September, zudem ihr Feuerwehrgerätehaus ein.