Nicht nur die Muskelkraft ist entscheidend

Unter dem Motto „Junge Talente stellen sich vor“ ist auch in diesem Jahr der Grundschulwettbewerb der dritten und vierten Klassen bei „Jugend trainiert für Olympia“ im Lindauer Hallenbad Limare ausgetragen worden. Allerdings meldeten gleich vier Schulen weniger als im Jahr zuvor Mannschaften an. Dennoch tat die geringere Meldezahl der guten Stimmung laut Pressebericht keinen Abbruch.

Sieben Mannschaften trafen sich zu Beginn der Vorwoche, um ihre Geschicklichkeit im Wasser unter Beweis zu stellen. Eine Mannschaft setzte sich jeweils aus vier Mädels und vier Jungs zusammen, wobei in jedes Teammitglied maximal dreimal zum Einsatz kam.

Betreut wurden die einzelnen Teams von Lehrern und freiwilligen Helfern, ohne die es nicht möglich wäre, dass sich die Teams einen Vormittag lang spannende Wettkämpfe lieferten. Vertreten waren die Grundschulen Lindau-Hoyren, Lindau-Insel, Reutin-Zech, Scheidegg, Bodolz, Lindau-Aeschach und Lindenberg.

Fünf Strafsekunden pro Fehler

Die Wettbewerbe bestanden aus einer Sprintstaffel in Bauch- und Rückenlage, einer Beinschlag-Transportstaffel, Beinschlag-Staffel und einem fünfminütigem Dauerschwimmen, bei dem es um die Gesamtzahl der zurückgelegten Bahnen ging. Doch nicht nur die erzielte Zeit war maßgebend für den Erfolg. Pro Regelverstoß gab es fünf Strafsekunden fürs Team, womit zu viel Hektik einen Sieg zunichte machen konnte. Dieses Wertungssystem verfolgt die Idee, dass nicht nur Muskelkraft, sondern auch Konzentration zu einem guten Gesamtresultat führen.

Abgehalten wurde der Wettkampf von einer Klasse der Auszubildenden und Umschüler der Fachangestellten für Bäderbetriebe der Berufsschule Lindau. Diese konnte ihre in der Theorie erworbenen Kenntnisse über das Kampfrichterwesen am Beckenrand umsetzen, sodass die Auswertung und damit auch die Siegerehrung kurz nach Wettkampfende erfolgen konnte. Am Ende siegte das Team der Grundschule Lindau-Insel souverän mit neun Punkten. Die Grundschule Lindenberg kam mit elf Punkten auf Rang zwei, Platz drei belegte die Grundschule Reutin-Zech mit einem Punkt Rückstand. Den undankbaren vierten Rang belegten die Grundschüler aus Lindau-Hoyren.

Die Teilnehmer der Siegermannschaft bekamen jeweils ein T-Shirt, das vom Vorsitzenden des Arbeitskreises Sport in Schule und Verein, Wilfried Fuchs, bereitgestellt wurde. Zudem durften sich die Mannschaften der Ränge eins bis drei über Medaillen freuen.