Nicht nur der schöne Schwan tanzt Ballett

Das Ballettensemble „Moscow State Ballet“ gastiert am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr mit dem beliebtesten Ballettklassikern „Schwanensee“ in der Inselhalle in Lindau. Das Ballett besteht aus den besten Tänzern Russlands. Sie alle sind Absolventen der renommiertesten Ballettschulen des Landes und arbeiten für die verschiedensten namhaften Theater. Unter anderem kommen die Künstlerinnen und Künstler aus dem Bolschoi-Theater und dem Mariinsky-Theater, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Schwanensee wurde im Auftrag des kaiserlichen Theaters Moskau zwischen 1875 un 1876 von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky komponiert. Das Märchen handelt von einer Prinzessin, die von einem bösen Zauberer in einen schönen Schwan verwandelt wurde. Nur die bedingungslose Liebe eines Prinzen kann diesen Zauber rückgängig machen – eine Geschichte mit ungewissem Ausgang, heißt es in der Ankündigung weiter.