Nicht nur der israelische Nobelpreisträger trägt Tracht

Der Bayerische Abend, als letztes gesellschaftliches Event der Nobelpreisträgertagung, hat ganz im Zeichen des Brauchtums gestanden. Viele der jungen Wissenschaftler, einige der Gasteltern und der ein oder andere Nobelpreisträger war in traditioneller Landestracht gekommen. Kein Wunder also, dass dieser Abend nicht nur ein Abend der Nationen war, sondern auch ein Abend der Selfies.

580 Nachwuchswissenschaftler aus 90 Ländern der Welt, da ist in Sachen traditioneller Kleidung einiges geboten. Insbesondere wenn die Nobelpreisträgertagung zum Bayerischen Abend in der jeweiligen Landestracht bittet. Dann kommen nicht nur die echt bayerischen Musikanten und Tänzer in zünftiger Lederhose und Dirndl daher, sondern auch die Laureaten. So wie Dan Shechtman, der israelische Physiker, der 2011 den Nobelpreis in Chemie bekommen hat, als er Quasikristalle entdeckt hat.

Zünftig schaut er aus, in seiner Lederhose und dem rotweiß karierten Hemd. Der Look erleichtert es, Berührungsängste abzubauen und ein Gespräch zu beginnen. Etwa über Klimaanlagen in Israel und Heizungen in Deutschland und darüber, dass der Klimawandel Klimaanlagen in Deutschland und Heizungen in Israel notwendig macht. Bis die Unterhaltung unterbrochen wird. Ein junger Mann in indischer Tracht bittet um ein Foto zusammen mit dem zünftigen Nobelpreisträger. Jede Menge Fotos werden auch gemacht, als die bayerische Musikanten und Trachtengruppe einziehen und die Gäste vom Foyer in den großen Saal der Inselhalle lotst. Die langen Tafeln sind mit blau-weißen Tischdecken dekoriert, auf denen Brezelständer stehen und Brotzeitbretteln zum Schmankerln einladen. Viele der Plätze, die um die Nobelpreisträger herum liegen, sind bereits belegt.

Biochemiker Hartmut Michel, der 1988 zusammen mit Robert Huber und Johann Deisenhofer den Nobelpreis für Chemie für die Erforschung der dreidimensionalen Molekülstruktur des Reaktionszentrums der Photosynthese im Purpurbakterium erhielt, trägt ebenfalls Lederhose. Und das, obwohl er in Baden-Württemberg geboren ist. Aber immerhin hat er auch in Würzburg studiert und in München promoviert.

Mit seiner Frau und seiner dirndltragenden kleinen Tochter, setzt er sich an einen Tisch, an dem bereits ein Nachwuchswissenschaftler mit auffälliger Kopfbedeckung sitzt. Zusammen mit dem grauen, kaftanartigem Mantel nennt sich diese chinesische Tracht „Qipan“, wird Zhenqian Yang später, beim gemeinsamen Fotoshooting, der dirndltragenden Journalistin erklären.

Gut organisierte Gastgeberin

Seine beiden hübschen Kolleginnen Xiaohong Li und Yang Luo entzücken mit weißen Seidenkleidern mit zarten floralen Mustern, „Cheongsam“ genannt. Einen Tisch weiter, Rücken an Rücken zu Hartmut Michel, platziert sich ein Nachwuchswissenschaftler aus Saudi Arabien. Er trägt einen weißen, bis zum Boden reichenden „Thoob“ und auf dem Kopf einen „Shemag“.

Gräfin Bettina Bernadotte ist an diesem Abend in einem schwedischen Kleid gekommen. Wie sie in ihrer kurzen Begrüßungsrede erklärt, trägt sie es, weil sie Schwedin ist. Und weil sie aber auch Deutsche ist, sei sie sehr gut organisiert, sagt sie und erntet dafür einige Lacher und Applaus. Lacher und Applaus erhält auch Gastgeber Bernd Siebler. Er trägt zwar keine Tracht, sondern einen hellen Sommeranzug. Dafür zeigt er jedoch Humor. Dann nämlich, als er erklärt, dass er als Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst gleichzeitig auch Chef der bayerischen Staatsbrauerei sei.

Und natürlich wird es Weihenstephaner Bier sein, das später, nach den Reden, einem Film des bayerischen Elite-Netzwerkes und einer Runde Schuhplattler zum enttäuschenden bayerischen Essen frisch gezapft wird und den kulinarischen Teil des Abends herausreißt.

Werden im großen Saal immer wieder die Handys gezückt und jede Menge Erinnerungsfotos geschossen, findet auch der Fotoautomat im Foyer großen Anklang, von dem sich schnell herum gesprochen hat, dass sich hier lustige Fotos machen lassen. Ob mit oder ohne Tracht. Ob zu zweit, zu dritt oder in großen Gruppen, die kaum aufs Foto passen. Doch auch die ein oder andere Gastfamilie, die einen Nachwuchswissenschaftler bei sich beherbergt, nutzt die Chance für ein gemeinsames Erinnerungsfoto.

„Fotos sind für uns das, was früher Autogramme waren“, erklärt Gian Lorenzo Paravicini-Bagliani und streicht auf seinem Handy die vielen Fotos durch, die ihn mit Nobelpreisträger zeigen. Über das mit Vinton G. Cerf freut er sich am meisten. Denn vom „Vater des Internets“ habe er dessen ganz private Geschichte der Erfindung des Internets erzählt bekommen. Auch das mit Steven Chu zeigt er voller Stolz. Mit ihm habe er über viele andere Themen mehr als nur über die Physik gesprochen.

„Es ist etwas Besonderes, dass man hier so viele Nobelpreisträger trifft“, sagt er und zeigt noch ein Foto mit Claude Cohen-Tannoudji. „Ich hatte hier unglaubliche Begegnungen mit Leuten, von denen man im Studium die Bücher gelesen hat. Es ist spannend diese Leute zu sehen, die Teil der Physik-Geschichte sind. Das ist lebendige Physikgeschichte.“