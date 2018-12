Nicht mehr als ein Remis

In der Handball-Kreisliga haben die Spielerinnen des TSV Lindau am Samstag vor Weihnachten den HCL Vogt 2 zu Gast gehabt. Vor rund 40 Zuschauern in der Dreifachhalle am Schulzentrum kamen die Gastgeberinnen am Ende über ein Unentschieden nicht hinaus.

Der Spielberichtsbogen der Begegnung spiegelt den knappen Verlauf der 60 Minuten wider. Keine der Mannschaften konnte sich auf mehr als drei Tore absetzen, zur Halbzeitpause führte das Team des Lindauer Trainers Sebastian Lorenz mit 7:6. Dabei hätten sich die Gäste aus Vogt, die Mitte des ersten Durchgangs mit 5:3 leicht absetzen konnten (21.), ihren Vorsprung , doch vergab Elena Buemann zwei Siebenmeterwürfe.

Nach Wiederanpfiff hatte der TSV Lindau bis zum 16:16-Ausgleich von Vogt (55.) ständig die Nase vorne. Exakt drei Minuten vor dem Abpfiff spielten die Gastgeberinnen einen Zwei-Tore-Vorsprung zum 18:16 heraus. Doch einen von Selina Herrmann verwandelten Siebenmeter, 90 Sekunden vor dem Ende, brachte den Tabellenfünften wieder bis auf einen Zähler ran. Dramatisch verlief die Schlussminute, in welcher dem Gästeteam 20 Sekunden vor der Sirene erneut ein Strafwurf zugesprochen wurde. Herrmann bewies Nervenstärke und netzte zum 18:18 ein.