Nicht jeder hält sich an Corona-Regeln

Ob private Leute Verstöße gegen die Kontaktsperre melden oder Polizeibeamte sie feststellen, werde in der Statistik nicht gesondert erfasst, teilt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/ West, mit. Um Umkehrschluss heißt das: Ob es in Lindau in Zeiten des Coronavirus einen Blockwart-Boom gibt und fleißig denunziert wird, lässt sich nicht sagen. Abwegig ist der Gedanke nicht. Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg gab es allein innerhalb von zwei Tagen 3 000 private Anzeigen wegen Verstoß gegen die Kontaktsperre. Dort scheinen sich immer mehr Menschen zu Hilfspolizisten berufen zu fühlen und schwärzen die eigenen Nachbarn an.

Während der Osterfeiertage haben sich die Menschen in Bayern die geltenden Ausgangsbeschränkungen weitgehend eingehalten. Diese Bilanz zogen das Innenministerium. Im Landkreis Lindau gab es am Osterwochenende 56 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen, teilt Sprecher Stabik mit. Insgesamt hätten etwa 30 Prozent aller derzeitigen Einsätze einen Corona-Bezug. Meist handle es sich um vermeintliche oder tatsächliche Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Einen Verstoß gab es in Lindau gegen ein Geschäft, das verbotenerweise geöffnete hatte.