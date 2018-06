Nicht angeschnallt im Auto ohne Betriebszulassung

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Montag in Lindau aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren Betrunkene, aber auch ein junger Mann, der nicht angeschnallt war, obwohl sein Auto für den Straßenverkehr überhaupt nicht zugelassen war.

Die Polizei kontrollierte einen 23-Jährigen am Montagnachmittag, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Dann schauten die Beamten genauer hin und stellten bei intensiver Kontrolle des Wagens umfassende Mängel fest. Denn an dem Auto war laut Polizeibericht praktisch kaum mehr ein Teil in zulässigem Zustand, angefangen von der Bereifung, über das falsche Fahrwerk bis zu der kaum funktionsfähigen und illegalen Beleuchtung. Da bei dem Fahrzeug durch die Mängel die Betriebserlaubnis erloschen war, stellten die Polizisten das Fahrzeug sofort sicher. Ein Gutachter muss nun klären, inwiefern das Fahrzeug durch die Mängel noch verkehrssicher war.

Am späten Nachmittag wurde die Polizei zu einem gestürzten Fahrradfahrer gerufen. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Schachener Straße, als er mit seinem Vorderrad den Bordstein berührte und zu Fall kam. Bei der Versorgung des Gestürzten bemerkten die Polizisten sofort, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Beim Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann einen Wert von ungefähr 1,5 Promille erreichte. Der Mann kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Weil er betrunken war, kommt auf den Fahrradfahrer nun eine Strafanzeige zu.

In der zum Dienstag fiel dann einer Streife der Bundespolizei am Kreisverkehr zur Autobahn ein Fahrzeug auf, dass in starken Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Eindruck der Beamten, denn der 29-jährige Fahrer erreichte einen Alkoholwert von mehr als 1,5 Promille. Die zuständige Polizeiinspektion Lindau übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (lz)