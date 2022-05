Neuwahlen beim SPD-Kreisverband Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Froh, sich endlich wieder persönlich treffen zu können, kamen die Delegierten und Gäste des SPD-Kreisverbandes Lindau zu Neuwahlen zusammen.

Unter Leitung des Unterbezirksvorsitzenden Markus Kubatschka wählte die Versammlung ohne Gegenstimmen turnusgemäß eine neue Kreisvorstandschaft. Diese sei, wie der Kreisvorsitzende Christian Maurus aus Heimenkirch feststellte, ausgeglichen und jung und wolle in ständigem Kontakt mit der Öffentlichkeit transparent und kooperativ arbeiten. Maurus wolle insbesondere die Vernetzung mit benachbarten Kreisverbänden, auch in Baden-Württemberg und Vorarlberg, vorantreiben.

Die Versammlung zeigt sich erfreut über die Willkommenskultur und Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine und verurteilt die Kriegsverbrechen, die der russische Staatspräsident Putin in der Ukraine seit Wochen befiehlt. In einem Brief an den Bundeskanzler fordert der SPD-Kreisverband Olaf Scholz auf, seine besonnene Arbeitsweise gerade im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine beizubehalten. Die Lindauer Genossinnen und Genossen sehen den weltweiten Trend zur Aufrüstung mit Schrecken und wollen nicht „vorneweg springen wie der apokalyptische Hofreiter“, wie Markus Kubatschka sagte.

Kritik an der Amtsführung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die aus der Union vorgebracht werde, falle auf diese zurück. Sechzehn Jahre lang, bis zum Amtsantritt von Christine Lambrecht im Dezember 2021, war das Verteidigungsministerium von der Union geführt und Lambrecht musste sich zuallererst um der Witterung angepasste Kleidung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr kümmern.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung durch den Allgäuer Liedermacher Sigi Lüer aus Sulzberg wurde mit viel Beifall bedacht. In den vorgetragenen Liedern besang er die Solidarität mit Menschen in Armut genauso wie die Kritik am staatlich geschützten Reichtum von Großbanken.