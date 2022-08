Neustart des Café Lugeck am 18. September

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich der bayerischen Demenzwoche vom 16. bis 25. September gibt es in der Kirchengemeinde St. Verena-Versöhnerkirche zwei Angebote: Zum einen findet am 18. September um 10.15 Uhr in der Kirche St. Verena ein Gottesdienst statt, der für Menschen mit und ohne Demenz geeignet ist.

Zum anderen startet das Café Lugeck nach der langen Zeit, in der wegen der Corona-Pandemie keine Treffen möglich waren, wieder. Ebenfalls am 18. September lädt die Kirchengemeinde ab 14.30 bis 17.00 herzlich zum Verabreden und Genießen in den bekannten Räumlichkeiten des Gemeindehauses Lugeck ein. Es gibt, wie üblich, selbstgebackenen Kuchen und frisch gebrühten Kaffee und Cappuccino zu erschwinglichen Preisen.

Weil sich während der Pandemie die Anzahl der Mitarbeitenden reduziert hat, können die Café-Nachmittage derzeit nur im zweiwöchigen Rhythmus angeboten werden.

Die Termine sind wie folgt vorgesehen: am 18. September anlässlich der bayerischen Demenzwoche; am 9. Oktober, am 23. Oktober, am 13. November und am 27. November. Eine weitere Planung des Angebotes wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Haben Sie Freude an der Arbeit in einem Team? Macht es Ihnen Spaß, Menschen jeden Alters willkommen zu heißen, sie zu bewirten, ein Gesellschaftsspiel mitzuspielen und mit Ihren Gästen in Kontakt zu kommen? Hätten Sie Lust, etwa alle sechs Wochen sonntags zwischen 14.30 und 17.00 gemeinsam mit anderen den Nachmittag im Café Lugeck bei Kaffee, Tee oder Cappuccino sowie selbstgebackenem Kuchen zu verbringen? Die Teams des Cafés suchen Verstärkung. Gerne können Sie sich bei Frau Guth (lugeck1@gmx.de Tel.: 0162/8550676) oder Pfarrer Hellmuth (joerg.hellmuth@elkb.de Tel.: 08382/9890806) melden. Oder Sie kommen einfach einmal als Gast im Café vorbei und lernen so das Angebot unverbindlich kennen. Sie erfahren an jedem Sonntagnachmittag sowohl bei den derzeitigen Team-Mitgliedern als auch bei den Gästen Wertschätzung und Dankbarkeit. Die Teams des Café Lugeck freuen sich auf Sie.