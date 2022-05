Neustart des beliebten Seniorennachmittags

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 18. Mai ist das erste Josefs Café im Pfarrzentrum St. Josef in Lindau-Reutin erfolgreich gestartet. Unter dem Motto „Märchen aus aller Welt“ wurden die Gäste mit abenteuerlichen Märchen und zärtlichen Klängen der Tischharfe verzaubert. Ein weiterer Höhepunkt waren die köstlichen selbstgebackenen Kuchen und Torten der fleißigen Bäckerinnen aus der Gemeinde. Bei Kaffee und Kuchen blieb noch genügend Zeit für gesellige Gespräche.

Die Gäste freuen sich bereits auf das nächste Josefs Café am Mittwoch den 15. Juni um 14:30 Uhr. Dieser Nachmittag steht dann unter dem Motto „Sommersingen in allen Tonlagen“. Begleitet werden die Lieder von verschiedenen Instrumenten.

Das Josefs Café findet in der Regel monatlich am dritten Mittwoch statt. Die Nachmittage stehen immer unter einem interessanten oder unterhaltsamen Motto. Willkommen sind Frauen und Männer, die gerne in der Gemeinschaft sind und sich für Neues begeistern lassen.

Der katholische Frauenbund St. Josef mit Hannelore Vogler, Michaela Boss und ihrem Team freuen sich auf schöne Begegnungen und unterhaltsame Nachmittage mit den Stammgästen und vielen neuen Gästen.