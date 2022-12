Ein neunjähriger Junge hat am Mittwochnachmittag ein Tornetz auf dem Fußballplatz im Stadion an der Reutiner Straße ein Tornetz beschädigt, teilt die Polizei mit. Laut Zeugenaussagen zerschnitt der Junge aus Frust das Tornetz mit einem Messer. Die Zeugen verständigten dann die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten bei dem Jungen auch das besagte Messer. Der Sachschaden am Tornetz wurde mit 200 Euro angegeben.