Neunjährige wird angefahren – und hat einen Schutzengel

Großes Glück hatte ein neunjähriges Mädchen aus Lindau am Montagnahmittag im Heuriedweg. Das Mädchen überquerte laut Polizei in der Dämmerung auf Höhe der Feuerwehrwache die Straße, ohne auf den laufenden Verkehr zu achten. Ein auf der Straße fahrender 58-jähriger Mann konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug des Mannes erfasste das Mädchen. Laut den Rettungskräften hatte es sehr großes Glück und erlitt lediglich Prellungen an Becken und Kopf. Zur weiteren Abklärung wurde das Mädchen nach Bregenz in die Kinderklinik eingeliefert. Am Auto des Mannes entstand nur ein geringer Schaden.