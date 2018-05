Neunjährige Momo sucht ein neues Zuhause

Die schwarz-weiße Katze „Momo“ ist im Februar ins Lindauer Tierheim gebracht worden. Sie ist eine Freigängerin und wurde an einem Platz von einer älteren Dame immer gefüttert, bis es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ging, wie das Tierheim mitteilt.

Die neunjährige Katze ist ein ruhiges und scheues Tier. Am liebsten wäre ihr sicherlich ein Platz an dem sie ein und aus kann und so auf Steifzüge gehen könnte. Sie liebt Katzenmilch und Trockenfutter. Mit anderen Katzen kommt sie aus, sofern sie sozial sind. Wie alle Katzen im Tierheim ist sie kastriert, geimpft und tätowiert.