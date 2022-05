Ansturm auf Neun-Euro-Tickets: Schaffner blicken mit Sorge auf Pfingsten

Vor dem Start für das Neun-Euro-Ticket blicken Eisenbahner mit Sorge auf die anstehenden langen Wochenenden. Sie fürchten Chaos, wenn an Pfingsten und Fronleichnam viele Ausflügler gleichzeitig den Nahverkehr nutzen wollen. Der Bodensee, das Allgäu und der Hochschwarzwald gelten als mögliche Brennpunkte. Die Bahn verspricht zusätzliche Kapazitäten, erwartet aber trotzdem vielerorts volle Züge.

An Berufserfahrung mangelt es Werner Köbach nicht: 56 Jahre alt wird er in diesen Tagen, 41 Jahre davon hat er für die Deutsche Bahn geschafft. Als Zugbegleiter ist er vor allem im Regionalverkehr von und nach Lindau unterwegs.

Das, was er in den nächsten Tagen auf sich zurollen sieht, hat er schon einmal erlebt: 1995 nämlich, als die Bahn das „Schöne-Wochenende-Ticket“ einführte, mit dem man damals für 15 D-Mark ein Wochenende lang quer durchs Land fahren durfte.

Die Folge waren Fahrgäste, die an der Bahnsteigkante zurückgelassen wurden, weil in den Zügen nicht einmal mehr ein Stehplatz frei war. „Die Bilder werden sich eins zu eins wiederholen“, ahnt Köbach.

Ab 16 Uhr wird es sonntags voll

In Lindau könnte es besonders voll werden. „Viele, die den Bodensee-Radweg machen, wählen Lindau als Anfangs- und Endpunkt. Und am Sonntagnachmittag wollen alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit zurück“, sagt Köbach. Ab 16 Uhr werde es schon jetzt voll in den Wagen, und die Neun-Euro-Reisenden würden die Lage noch Verschärfen.

Ich habe am Pfingstwochenende zwei Schichten, und mir ist nicht wohl dabei. Zugbegleiter Werner Köbach

Politisch mag das Neun-Euro-Ticket umstritten gewesen sein – Bund und Länder rangen lange um die Finanzierung. Bei den Kunden ist das Super-Billig-Angebot aber schon jetzt beliebt, Verkehrsunternehmen melden einen Ansturm schon im Vorverkauf.

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge wollen 33 Prozent der Deutschen das Ticket sicher, 22 Prozent wahrscheinlich kaufen. Und von denen, die dies vorhaben, gaben 51 Prozent an, es vor allem für touristische Ausflüge nutzen zu wollen.

Es sei mit einem „deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen – insbesondere im Freizeit- und Ausflugsverkehr – zu rechnen“, bestätigt eine Sprecherin des bayerischen Verkehrsministeriums, ohne konkrete Strecken zu nennen.

Am Ende kommt die Polizei

„Ich habe am Pfingstwochenende zwei Schichten, und mir ist nicht wohl dabei“, sagt Köbach, der unter anderem auf offene Fluchtwege in den Wagen achten muss.

„Wir können nicht unbegrenzt Leute und nicht unbegrenzt Fahrräder mitnehmen. Wir müssen dann Leute rausschicken, aber die wollen nicht den Zug verlassen. Und am Ende müssen wir die Polizei rufen, weil der Zug nicht losfahren kann.“ Alles schon vorgekommen.

Zugbegleiter Werner Käbach vor einem Diesel Regioexpress der 615er-Reihe. Er schaut mit Sorge auf Pfingsten, wenn das Neun-Euro-Ticket an den Start geht. (Foto: Christian Flemming)

Fahrräder sind dabei ein Problem – in den Wagen nehmen sie Platz weg, das Ein- und Aussteigen kostet Zeit. Die Tatsache, dass viele Menschen in den vergangenen Jahren auf schwerere E-Bikes hochgerüstet haben, macht die Sache nicht besser. Auf der Strecke Lindau-Hergatz-Kempten ist beispielsweise ein Triebwagen unterwegs, mit Stellplätzen für gerade einmal 20 Räder.

Größere Fahrzeuge, mehr Sitze

Auf der Frage nach einer möglichen Aufstockung der Kapazitäten, etwa durch das Anhängen zusätzlicher Wagen, verweist die Sprecherin des Verkehrsministeriums in München auf die „betrieblichen Möglichkeiten der Verkehrsunternehmen“. Für Baden-Württemberg verspricht das Stuttgarter Verkehrsministerium zusätzliche Züge und Kapazitäten „im Rahmen des Möglichen“.

An Wochenenden und Feiertagen will die Bahn in beiden Bundesländern größere Fahrzeuge mit mehr Sitzen einsetzen. Fakt ist aber: Seit der Wettbewerb auf der Schiene zugenommen hat, hat auch die Bahn nicht mehr so viele Züge in der Hinterhand, die sie schnell mal eben auf die Schiene setzen kann.

Auch Oberstdorf wird ein Brennpunkt

Neben „allen Zügen von und nach Lindau“ erwartet Köbach in seinem Einsatzgebiet einen weiteren Brennpunkt auf der Bahnstrecke Ulm-Oberstdorf. Dort müssen Wanderer und Mountainbiker, die es in die Oberallgäuer Bergwelt zieht, den Platz teilen mit Ausflüglern, die die Iller hinunter radeln wollen und mit Sommerurlaubern, die mit schwerem Gepäck in Ulm vom ICE für das letzte Wegstück in den Nahverkehr umsteigen müssen.

Weiter im Westen sieht auch Bernd Gugel schwierigen Wochen entgegen. Gugel hat früher als Zugbegleiter auf der Rheintal- und der Höllentalbahn gearbeitet, jetzt ist er Betriebsrat bei DB Regio Südbaden. Als Brennpunkte nennt er die Schwarzwaldbahn Offenburg-Villingen-Singen-Konstanz und die Höllentalbahn Freiburg-Titisee-Neustadt. Beide sind bei Ausflüglern äußerst beliebt.

Schwarzwaldbahn wieder im Stundentakt

Die Schwarzwaldbahn macht ohnehin schon Probleme. Weil der Abrieb an den Achsen zu hoch war, mussten Wagen früher als geplant in die Werkstatt. Seit März galt ein Notfahrplan, nur jeder zweite Zug fuhr. Das zumindest ist ab Montag nicht mehr der Fall, die Züge fahren wieder im Stundentakt.

Ein Problem sind auch hier die Radler. „Wo zehn Fahrräder stehen, könnten 30 oder 40 Menschen sein“, sagt Gugel. In dem für Breisgau-Hochschwarzwald zuständigen Verkehrsverbund ist der Fahrradtransport kostenlos.

Die DB Regio Südbaden habe schon alle ihre Büromitarbeiter angefragt, ob sie nicht während der langen Wochenenden am Bahnsteig aushelfen könnten, einen geregelten Betriebsablauf sicherzustellen, so Gugel.

Busverkehr ohne Probleme

Entspannter dürfte die Lage in den Bussen sein, die zum großen Teil von den Landkreisen organisiert werden. Am Bodensee melden die Landratsämter sowohl in Lindau als auch in Friedrichshafen, dass man nicht mit Überlastungen rechne.

Mehr Busse würden daher nicht eingesetzt. „Sollten zusätzliche Verstärkerfahrten im Busverkehr notwendig werden, müsste das Land zunächst die Finanzierung sicherstellen“, sagt vorsorglich Robert Schwarz, Sprecher des Bodenseekreises.

Die Bahn-Mitarbeiter haben konkrete Wünsche, um einen möglichst reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Der Südbadener Gugel plädiert dafür, während der Gültigkeit des Neun-Euro-Tickets keine Fahrräder in den Zügen zuzulassen. Und sein Kollege Köbach aus Lindau wünscht sich vor allem „so viel Polizei oder Security wie möglich an Umsteigebahnhöfen wie Lindau oder Hergatz.“

Nächste Herausforderung: Allgäuer Festwoche

Köbach hat nach Pfingsten und Fronleichnam schon die nächste Herausforderung im Blick: Vom 13. bis 21. August findet die Allgäuer Festwoche statt.

„Eine Woche Ausnahmezustand in Kempten“, sagt er, mit einem Einzugsgebiet von Lindau bis Oberstdorf. Und noch einmal mit einer anderen Klientel: Wer per Bahn zur Festwoche reist, hat gerne schon mal ein Bier getrunken oder auch zwei. Aber immerhin in aller Regel kein Fahrrad dabei.