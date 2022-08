Neues vietnamesisches Restaurant in Lindau: Statt Gyros gibt es jetzt Ca Ri Dau

Dort wo es 27 Jahre nach Gyros und Moussaka geduftet hat, hält nun ein zarter Hauch von Vietnam Einzug. Am ersten Augustwochenende hat im Langenweg das vietnamesische Restaurant ZenZen eröffnet. Wer in Lindau auf der Suche nach einer Reisbandnudelsuppe ist, könnte nun also dort landen. Dac Dung Nguyen, der Inhaber des Restaurants, ist in Lindau kein Unbekannter – er war seit 2007 Leiter des Asia-Restaurants im Lindaupark.

Das Kolping Bildungswerk, dem die Kolping Akademie und die dazugehörigen Gebäude gehören, hatte nach einem neuen Pächter für die Gastronomie gesucht. Denn im vergangenen November stand fest, dass Christos Koinaris, in Lindau eine echte Institution, nach 27 Jahren definitiv aufhören würde. Ab Januar 2022 schrieb das Bildungswerk die Gastronomie aus.

Warum die Wahl auf Dac Dung Nguyen fiel

Dac Dung Nguyen war einer der Bewerber und „wir haben uns relativ rasch für Dac Dung Nguyen entschieden. Er hat uns mit seiner persönlichen Vorstellung und seinem Konzept völlig überzeugt“, berichtet Herbert Hiemer, der Standortleiter der Kolping Akademie in Lindau.

Er betont, dass dem Bildungswerk bei seiner Entscheidung auch wichtig gewesen sei, erneut einen langjährigen und zuverlässigen Pächter für die Gastronomie in den Räumlichkeiten der Kolping Akademie zu finden, und gleichzeitig ein neues kulinarisches Angebot für Lindau zu schaffen.

Gekommen, um zu bleiben: Dac Dung Nguyen ist der neue Pächter des Restaurants im Langenweg. Im Bild ist er mit seiner Frau Hong und Söhnchen Tomy (Foto: Susi Donner)

Und nun gibt es im Langenweg zur Freude vieler, die schon beim „Griechen“ Stammkunden waren, wieder ein gemütliches Restaurant mit Biergarten – und vietnamesischen Speisen. Auch die Einrichtung verströmt einen Hauch von Vietnam. Die Gasträume sind stilvoll eingerichtet: Mit typisch asiatisch-filigranen Momenten und warmen Farbtönen vermitteln sie eine heimelige und doch sehr moderne und klare Atmosphäre.

Ein befreundeter Innenarchitekt aus München habe das Restaurant gestaltet. „Er hat es nach meiner Idee eingerichtet“, sagt Dac Dung Nguyen, der sich sehr freut, dass er sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen konnte.

Das steht auf der Speisekarte

Seine Speisekarte lädt zu einer kulinarischen Reise ein, durch die exotische Küche Vietnams in Verbindung mit Sashimi, Maki, Nigiri und Sushi in vielen – auch vegetarischen –Variationen, dazu gibt es herzhafte warme Gerichte. ZenZen stehe, so sagt er, für eine Art vietnamesischer Lotusblume, die auch im Logo des Restaurants zu finden ist.

Klar, modern und doch mit asiatisch verspielten Momenten sorgen Räume des Restaurants für manches „Wow“ bei den Gästen. (Foto: Susi Donner)

Nguyen ist selbst gelernter Koch und versichert, dass jeder Teller mit Liebe und Leidenschaft für frische Produkte zubereitet werde und dass sie viel mit traditionellen Techniken arbeiten würden. Denn „nur wenn unsere Gäste zufrieden sind, sind wir glücklich“, sagt Dac Dung Nguyen.

Sushi deluxe: Liest sich nicht nur in der Speisekarte gut, sondern schaut auch noch unverschämt gut aus. (Foto: Susi Donner)

Wer gerne wissen möchte, wie Bun Bo Nam Bo, Ca Ri Dau, Toi Ot Bo oder Goi Cuon Tom schmecken – das ZenZen hat sieben Tage die Woche geöffnet. Am Tag der Eröffnung haben befreundete Gastronomen ausgeholfen – „allein hätten wir die vielen Gäste nicht bewältigen können“, sagt Dac Dung Nguyen, noch immer überwältigt von dem großen Interesse, das seinem neuen Restaurant entgegengebracht wurde.

Er beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiter in Vollzeit und drei Aushilfen. „Wenn das ZenZen richtig gut angelaufen ist, möchte ich weitere Mitarbeiter einstellen“, verspricht er und betont: Er sei gekommen, um zu bleiben.