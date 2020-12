Neues Löschfahrzeug für die Lindauer Feuerwehr

Nach einer über eineinhalb Jahre andauernden Beschaffungsphase hat eine Abordnung der Lindauer Feuerwehr in der vergangenen Woche das fertiggestelltes Löschgruppenfahrzeug (LF 10) von der Firma Ziegler übernommen. An die Überführung nach Lindau schlossen sich viele intensive Schulungsstunden an, wie die Feuerwehr mitteilt.

Mit dem neuen LF 10, das ein seit 1993 im Einsatzdienst stehendes Fahrzeug ersetzt, verfügt die Feuerwehr Lindau jetzt über einen leistungsfähigen und an den Besonderheiten der Insel orientierten „Allrounder“, der sowohl zur Brandbekämpfung als auch zur Technischen Hilfeleistung eingesetzt werden wird. Die feuerwehrtechnische Ausstattung des Löschfahrzeuges entspricht den Vorgaben der aktuellen Normbeladung, ergänzt um spezielle Gerätschaften wie etwa ein Sprungpolster oder die dreiteilige Schiebleiter, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Das Fahrzeug bietet Platz für eine Gruppenbesatzung von neun Personen, verfügt über einen 1600 Liter fassenden Löschwassertank, einen 120 Liter fassenden Schaummittelbehälter sowie einen eingebauten Lichtmasten mit integrierter Umfeldbeleuchtung. Sämtliche Leuchtmittel sind in aktueller LED-Technik ausgeführt.

Ein seitlich eingebautes „Hygieneboard“ bietet den Feuerwehrdienstleistenden entsprechende Reinigungsmöglichkeiten vor Ort. Auf die mitgeführten Leitern, die auf dem Fahrzeugdach verlastet sind, kann mittels Entnahmehilfe schnell und sicher zugegriffen werden, schreibt die Feuerwehr weiter.

Der Aufbau des Fahrzeuges erfolgte durch die Firma Ziegler in Giengen auf Basis eines Atego-Fahrgestells von Mercedes-Benz mit automatisiertem Schaltgetriebe und Allradantrieb.

Die Feuerwehr Lindau bedankt sich bei den Mitgliedern des Stadtrates, welche diese notwendige Beschaffung ermöglicht haben, der Lindauer Stadtverwaltung bei der administrativen Unterstützung und dem ehrenamtlichen Beschaffungsausschuss der Löschgruppe Altstadt für die zahlreichen geleisteten Stunden. „Florian Lindau 4/43/1“ soll unsere Feuerwehrdienstleistenden stets sicher und gesund von den Einsätzen zurückbringen.