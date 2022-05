Neues Kapitel für das Lindauer Kinderfest: Insulaner und Aeschacher feiern gemeinsam

Nachdem das Lindauer Kinderfest zwei Mal nicht stattfinden konnte, gibt es beim Neustart in diesem Sommer große Veränderungen.

Wie die Kinderfestausschüsse Lindau-Altstadt und Aeschach-Hoyren mitteilen, haben sie beschlossen, in den neuen Bürgerpark umzuziehen. Damit feiern am Mittwoch, 27. Juli, erstmals seit Jahrzehnten zwei Stadtteile ihr Kinderfest gemeinsam. Das sind die Gründe.

Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, beriet zunächst der Kinderfestausschuss Lindau-Altstadt über die Möglichkeiten, sein Kinderfest am bisherigen Standort zu veranstalten. Laut dem Vorsitzenden Mathias Hotz sei der Ausschuss zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass nach den umfangreichen Umbauten im Bereich des Sina-Kinkelin-Platzes ein Kinderfest schlicht unmöglich geworden ist.

Der Platz wird zu eng für Schiffschaukel und Kettenkarussell

So könne mittlerweile keine Schiffschaukel aufgebaut werden, das Kettenkarussell und auch das beliebte Ponyreiten habe keinen Platz mehr. Darüber hinaus stehe dort in den kommenden Jahren der Teilneubau der Maria-Martha-Stiftes an.

Den Inselkinderfestlern sei klar geworden, dass sie sich nach einer neuen Heimat umsehen sollten, heißt es im Pressetext. Daher beschlossen die Inselkinderfestler einstimmig den Umzug auf die Hintere Insel.

Die Spiele der Aeschacher Kinder ziehen von der Festwiese im Holdereggenpark auf die Hintere Insel in den Bereich vor der Kaserne und der Bodenseeklinik. (Foto: Archiv Christian Flemming)

Als sie das dann intern den anderen Kinderfestausschüsse mitteilten, fanden sowohl der Vorsitzende des Kinderfestausschusses Aeschach-Hoyren, Stefan Büchele, als auch der Geschäftsführer des Aeschacher Kinderfestes, Stefan Zimmer, dass dies eine Jahrhundertchance für das Lindauer Kinderfest sein könnte.

In Anbetracht neuer Auflagen und auch weil Bauarbeiten für die Erschließung des Gleisdreieckes anstehen, sei den Verantwortlichen des Aeschacher Kinderfestes nämlich seit geraumer Zeit klar, dass der Platz für das Kinderfest im Holdereggenpark schon in wenigen Jahren nicht mehr ausreichen werde.

Im Holdereggenpark wären Investitionen angestanden

Außerdem hätte bereits dieses Jahr in großem Umfang in die Festplatz-Infrastruktur investiert werden müssen, damit ein reibungsloser Festbetrieb im Holdereggenpark sichergestellt werden könne. Laut Pressemitteilung entschlossen sich die Verantwortlichen, auf den Kinderfestausschuss Altstadt zuzugehen, um ihnen die Idee zu unterbreiten, einen gemeinsamen Festplatz im Bürgerpark auf der Hinteren Insel zu nutzen.

Ein Bild, das vergangenen Zeiten angehören dürfte: Der Trommlerzug Aeschach spielt beim Kinderfest im Holdereggenpark. Künftig wird auf der Hinteren Insel gefeiert. (Foto: Archiv Christian Flemming)

Bei einem Treffen erörterten die beiden Vorstände Chancen und Risiken, bevor sie die Ideen zur Zusammenlegung jeweils bei ihren Mitgliederversammlungen vorstellten.

Nach lebhaften Diskussionen in den Versammlungen, bei denen beide Male die Vorsitzenden beider Ausschüsse dabei waren, beschlossen die Mitglieder, „ein neues Kapitel in der Geschichte des Lindauer Kinderfestes aufzuschlagen“, wie es im Pressetext heißt. Sie beschlossen einstimmig beziehungsweise nahezu einstimmig, ein gemeinsames Kinderfest zu veranstalten.

Neuer Festplatz reicht vom Skateplatz bis zur Kaserne

Nun stehe den Verantwortlichen laut Pressetext noch eine Menge Arbeit bevor. Sie müssen den neuen Festplatz gestalten und damit das neue Kinderfest planen. Dabei seien sich alle einig: Im Mittelpunkt sollen die Kinder stehen. „Durch die Bündelung unserer Kräfte und Ressourcen wird es ein bisher einmaliges Angebot an Kinderspielen und Vergnügungen für unsere Kinder geben“, wird der Geschäftsführer des Kinderfestausschusses Lindau-Altstadt zitiert.

Der Festplatz soll auf dem gesamten Bereich des Bürgerparks von der Skateanlage bis zur Kaserne eingerichtet werden. Geplant ist außerdem, dass die Spiele der Aeschacher Kinder vor der Luitpoldkaserne und der Bodenseeklinik ihren Platz finden. Die Fahrgeschäfte werden voraussichtlich auf einem Teil des neuen Anwohnerparkplatzes aufgestellt.

Das gemeinsame Kinderfest für Aeschacher und Insulaner richten die beiden weiterhin selbständigen Kinderfestausschüsse gemeinsam aus. Weitere Details zum neuen Festplatz wollen die Verantwortlichen in den kommenden Wochen bekannt gegeben.