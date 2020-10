Neues Format für „Religions for Peace“ in Lindau wegen der Corona-Pandemie

Unter Corona-Regeln treffen sich Religionsführer und Vertreter von Glaubensgruppen aus aller Welt in Lindau von Dienstag, 10. November, bis Freitag, 13. November zum interreligiösen Friedensdialog „Religons for Peace“ (Religionen für den Frieden). Schwerpunkte des Treffens werden Frauen, Glauben und Diplomatie sein.

„In diesem Jahr ist das Format anders als sonst: Es gibt persönliche Begegnungen vor Ort, aber auch viele Online-Gespräche“, sagt der Geschäftsführer der Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft Ulrich Schneider.

Wegen der steigenden Infektionszahlen in vielen Ländern „zeichnet sich ab, dass nicht so viele wie erhofft anreisen werden“, sagt Ulrich Schneider. Während sich zwischen 800 und 1000 Personen insgesamt angemeldet hätten, wollten lediglich rund 80 von ihnen auf die Insel kommen. Vor Ort wird es Corona-Schnelltests geben. Vertreter des Bündnisses „Religions for Peace“ vermitteln in Kriegen und Krisen — oftmals mit Erfolg wie unter anderem in Bosnien-Herzegowina und in Ruanda, erklären die Veranstalter.