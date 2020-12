Neues Buch von Musikschule und Martha-Stift

Senioren dabei zu unterstützen, möglichst lange geistig fit und körperlich mobil zu bleiben: Diese Zielsetzung stand am Beginn einer bereits mehrere Jahre währenden Kooperation zwischen dem Seniorenheim Maria-Martha-Stift und der Musikschule Lindau. Die fruchtbare Zusammenarbeit beider Lindauer Institutionen fand nun auch ihren Niederschlag in zwei Beiträgen in Band 7 der wissenschaftlichen Fachbuchreihe "Musikgeragogik in der Praxis", die die Professoren Theo Hartogh und Hans-Hermann Wickel im Waxmann-Verlag herausgeben. Das teilt das Musikschulteam in einer Presseinformation mit.

Die Vorgeschichte liegt demnach bereits etliche Jahre zurück: Anke Franke, die Leiterin des Seniorenheimes auf der Lindauer Insel, kam von einem Fachkongress in Hamburg zum Thema „Musik mit Senioren“ mit dem Entschluss zurück, auch in ihrem Haus ein Angebot „Seniorenrhythmik nach Dalcroze“ zu etablieren. Da die Musikschule bereits mit der Musiziergruppe „ConTakte“ einen Baustein im Konzept „Ein klingendes Haus“ im Maria-Martha-Stift bereitstellte, habe es nahegelegen, die Zusammenarbeit durch die Einführung der Senioren-Rhythmik auszuweiten. Unter dem Titel "Club InTakt" wurde nach einer längeren Vorbereitungsphase vor zwei Jahren das neue Angebot präsentiert.

Musiklehrer Stefan Heitz konnte sich in umfangreichen Fortbildungen in der Schweiz, wo vor über 100 Jahren in Genf von dem Musikprofessor Émile Jaques-Dalcroze diese spezielle Rhythmik-Methode entwickelt wurde, auf die neue Aufgabe vorbereiten. Die Rhythmik wird weltweit in der Musikausbildung von Kindern, Jugendlichen und Musikstudenten praktiziert und weiterentwickelt. Seit etwa 15 Jahren findet sie auch in der Seniorenarbeit Anwendung. Das Angebot "Club InTakt" steht sowohl für Bewohner des Heimes wie auch für externe Teilnehmer offen, heißt es in der Pressemitteilung. In der neuen Buchausgabe gibt es demnach sowohl über das Konzept "Ein klingendes Haus" wie auch über die Senioren-Rhythmik bei "Club InTakt" Infos. Alles Weitere zu dem Buchprojekt gibt es direkt in der Musikschule Lindau und im Maria-Martha-Stift zu erfahren.