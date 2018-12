Neues Bündnis für die Bienen

Die ÖDP und der Bund Naturschutz haben ein Aktionsbündnis gegründet. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich aus dem Landkreis Lindau dazu zu bringen, zwischen dem 31. Januar und dem 13. Februar in die Rathäuser zu gehen, um ihre Stimmen für das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ abzugeben.

Eine Millionen Stimmen braucht das Volksbegehren, das die bayerische ÖDP initiiert hat und das die Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes zum Ziel hat. Deshalb hat die Lindauer ÖDP zusammen mit der Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz nun in Mellatz ein Aktionsbündnis für den Landkreis Lindau gegründet. Mit dabei sind bisher, so erklärten Xaver Fichtl, Vorsitzender der ÖDP Lindau und Erich Jörg, Vorsitzender des Lindauer Bund Naturschutz, den zwölf Gästen aus Lindau und Lindenberg im Gasthof Löwen, die Grünen, die Bunte Liste, die SPD, der Landesverband für Vogelschutz sowie die Linke. Allerdings sei der Bund Naturschutz bemüht, noch weitere Organisationen und Institutionen zu Teilnahme zu bewegen. So seien etwa die Alpenvereine angeschrieben worden, der Kneipverein, Kirchen, die Kolpingsfamilie und Imker. Die ÖDP habe, so berichtete der Lindauer Stadt- und Kreisrat Fichtl, einen Antrag an die Stadt Lindau gestellt, das Volksbegehren ebenfalls zu unterstützen. Ein Ansinnen, das Jörg auf alle 18 Städte, Gemeinden und Märkte im Landkreis ausweiten will.

Bevor es an diesem Gründungsabend darum ging die weitere Vorgehensweise zu besprechen, sich zu vernetzen und tatkräftige Akteure für die Flyerverteilung, die geplanten Infostände in Lindau und Lindenberg zu gewinnen, erläuterte Fichtl, um was es bei dem Volksbegehren eigentlich geht. Denn unter der Überschrift „Artenvielfalt erhalten“, verbirgt sich mehr als die Rettung nur der Bienen. So fordert das Volksbegehren zusammenhängende Lebensräume, sogenannte Biotopverbünde, zu schaffen, weil Straßen, Siedlungen und weitläufige Ackerflächen unüberbrückbare Schneisen bildeten. Ebenso sei eine nachhaltige Ausbildung der Landwirte wichtig, so Fichtl. Denn wegen der Agrar-Förderungspolitik sei die Ausbildung junger Bauern falsch ausgerichtet. „Die jungen Bauern lernen zwar alles über die chemische und mechanisierte Landwirtschaft, aber sie lernen wenig über die Folgen und Zusammenhänge und auch die Risiken für Mensch und Natur“, sagte Fichtl und forderte darüber hinaus mehr Transparenz von Seiten des bayerischen Landtags.

Jährliche Statusberichte über den Zustand der Arten etwa, würden die Bürger über den Zustand des ökologischen Gleichgewichts unterrichten. Unter dem Schlagwort „mehr Öko, mehr Bio“ verbirgt sich die Forderung nach einer Umstellung aller staatlichen Agrar- und Forstflächen auf ökologische Bewirtschaftung und nachhaltigen Nutzung. Zumindest für den Anfang sei es am Staat als Vorbild voranzugehen. Damit dann auch die Bauern den Weg aus der exportorientierten Landwirtschaft finden, die sowohl für den Rückgang der Arten als auch für das Sterben der landwirtschaftlichen Kleinbetriebe verantwortlich sei, gelte es den Landwirten faire Preise für ihre Produkte zu zahlen. „Derzeit gibt es circa zehn Prozent ökologisch bewirtschaftete Flächen. Wir fordern mindestens 20 Prozent bis 2025“, sagte Fichtl. Was das Volksbegehren ebenso erreichen will, sind mehr Blühwiesen.

„Müssen die Bürger mobilisieren“

Weniger Pestizide, vor allem aber weg von Neonicotinoiden und weniger Bayer-Monsanto Pflanzenschutz und stattdessen hin zu Permakultur, Ökolandbau und robusten Saatmitteln, ist, was das Volksbegehren außerdem fordert. Denn, so lautet das Argument, eine gesunde Landwirtschaft kommt den Arten, dem Boden und dem Trinkwasser und auch dem Menschen zugute.

Da es bei einem Volksbegehren keine Möglichkeit der Briefwahl gibt, sondern jeder Wähler persönlich in den Rathäusern oder den Einwohnermeldeämtern zu erscheinen hat, gilt für das Aktionsbündnis, was Jörg auf der Gründungsveranstaltung formulierte: „Wir müssen die Bürger mobilisieren.“