Neuer Vorstand in der Bodensee-Bank

Die Bayerische Bodensee-Bank - Raiffeisen - eG mit Sitz in Lindau hat Frank Bischoff in den Vorstand berufen. Der 56-Jährige tritt die Nachfolge von Hubert Mark an, der Ende Juni 2018 nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit bei der BodenseeBank in den Ruhestand gehen wird, teilt die Bank mit.

Wie sein Vorgänger ist Frank Bischoff für die Funktionsbereiche Innere Steuerung und Produktion verantwortlich, während Vorstand Joachim Hettler weiterhin das Privat- und Firmenkundengeschäft leiten wird. Mit der Entscheidung, einen „erfahrenen Genossenschaftsbanker“ als Vorstand zu bestellen, sieht der Aufsichtsrat die Bodensee-Bank für die Zukunft bestens gerüstet, heißt es in der Pressemitteilung der Bank weiter. Bischoff ist seit rund 30 Jahren im genossenschaftlichen Finanzverbund tätig. Nach Banklehre und Studium arbeitete er zehn Jahre im Prüfungsverband und insgesamt 16 Jahre bei der Volksbank Pforzheim. Seit 1996 hatte er verschiedene Führungspositionen bei Volks- und Raiffeisenbanken inne.