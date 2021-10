Neuer Vorstand Alter Friedhof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um den Förderverein „Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof“ in eine gute, eigenständige Zukunft zu führen, war es Ziel, den Vorstand deutlich zu verjüngen. Dies ist jetzt besser gelungen als erwartet, wie die Neuwahlen bei der ersten Mitgliederversammlung seit 2019 ergaben. Zuvor berichtete der Vorsitzende Peter Borel über das Vereinsgeschehen über zweieinhalb Jahre. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie, die sämtliche Veranstaltungen 2020 und 2021 verhinderte, konnte der Vereinsvorstand doch einiges erreichen. „Alle Gräber sind nun saniert!“, freute sich Borel. Das Projekt „neue Sitzbänke“ wurde durch Corona derart verzögert, dass es eher zu einem Ärgernis als zu einem Erfolg wurde. Doch nun wolle man die fehlenden Bänke durch Firmen rasch anfertigen lassen. Im Rahmen der Gartenschau, wofür die Stadtgärtner den Alten Friedhof mit einer üppigen Blumenpracht verzauberten, wollte auch der Verein seinen Beitrag leisten. Einem künstlerisch wertvollen Prunkgitter aus dem Jahr 1707, das lange im Cavazzen schlummerte, verhalf der Verein zu neuem Glanz und Ansehen. Nach einer aufwändigen Sanierung erhielt der Verein die Genehmigung, das Kunstwerk während der Gartenschau in der Kröll-Kapelle aufzustellen und somit der Öffentlichkeit zu zeigen. Darüber hinaus bot der Vorsitzende jede Woche eine Führung über den Alten Friedhof an. „Das war Werbung für die Stadt“, betonte Borel.

Wenig Verständnis zeigten der Vereinsvorstand und auch viele Mitglieder für die Entscheidung der Stadt, keine weiteren Familiengräber auf dem Friedhofsareal zu entwickeln, obwohl es durchaus noch Möglichkeiten gibt. Der Vorstand will dies auch nicht unwidersprochen hinnehmen, sondern weitere Gespräche anstreben.

Über viele Jahre wirkten vier Mitglieder im Vorstand mit, die nun der jüngeren Generation Platz machen wollten: Lisbeth Schneider, Willi Kleiner, Adelinde Kramer und Sabine Schmidt-Rösel. Der Vorsitzende würdigte ihr Engagement mit einer Laudatio und einem Geschenk. Die Neuwahlen ergaben mit jeweils einstimmigem Votum: Vorsitzender wurde wiederum Peter Borel, zu seinem Stellvertreter wählte man Sebastian Krühn; die Finanzen blieben in der bewährten Hand des bisherigen Schatzmeisters Thomas Gläßer, neue Schriftführerin wurde Birgit Russ. Als Beisitzer wurden Monika Bermetz, Wolfgang Bihler, Willi Kleiner, Gerald Märtin und Heiner Stauder gewählt.