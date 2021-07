Neuer Vorsitz beim TV Reutin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona hat für die Vereine alles ordentlich durcheinandergebracht. So fiel die Mitgliederversammlung des TV Reutin in 2020 gänzlich aus und auch die von 2021 konnte nicht termingerecht stattfinden, schreibt doch die Vereinssatzung des TV Reutin eine Durchführung im ersten Quartal des Jahres vor. Corona hatte den Vereinen hier jedoch den Spielraum ermöglicht, bei der Terminfindung ausnahmsweise von der Satzung abzuweichen. Da Neuwahlen anstanden, konnte die Sitzung keinesfalls nochmals ausfallen, so dass man sich für eine hybride Veranstaltung entschieden hatte. Für einige Mitglieder stand die Inselhalle mit viel Abstand und Test- oder Impfnachweis zur Verfügung. Gleichzeitig wurde die Versammlung hochprofessionell online übertragen und über persönliche Zugangscodes konnte auch die Mitwirkung der Online-Teilnehmer an den Wahlen sichergestellt werden.

Genau dies alles machte dem Vereinsvorstand jedoch klar, dass eine Satzungsänderung dringend erforderlich geworden war, um den Verein auch rechtlich fit für die Zukunft zu machen. Und so standen an diesem Abend nicht nur die Neuwahlen, sondern auch eine Änderung der Vereinssatzung im Vordergrund. Entsprechend groß war das Interesse der Mitglieder. Den Anfang machte Oliver Prinz mit seinem Rechenschaftsbericht als 1. Vorstand. Dieser fiel umfangreicher als sonst aus, blickte er doch nicht nur auf ein Vereinsjahr zurück, sondern auf die letzten 12 Jahre, in denen er den 1. Vorsitz des Vereins innehatte und mit dem heutigen Tag in andere Hände übergeben wollte. Zufrieden blickte er auf ein familiäres, sportliches und kreatives Vereinsleben der vergangenen Jahre zurück. Nicht sehr überraschend hatte der Verein im vergangenen Jahr 158 Mitglieder verloren und zählt nun noch 1.240. In vielen Bereichen gingen die Neuanmeldungen stark zurück. Nicht überraschend, da ja auch das Angebot sehr eingeschränkt war. Nach den Kassenberichten und denen der Abteilungsleiter wurde die Vorstandschaft erwartungsgemäß für die Jahre 2019 und 2020 entlastet. Die anschließende Satzungsänderung ging auch zügig und ohne Gegenwind über die Bühne, macht sie den Verein doch lediglich zukunftsfähiger durch Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlungen oder digitaler Einladungen zu diesen. Auch eine Beschlussfassung im Umlaufverfahrung wurde in der Satzung neu fixiert. Coronabedingt wurden in diesem Jahr nur die Mitglieder persönlich geehrt, die seit 70 Jahren im Verein sind. Margret Breuer, Antje Häußler, Susanne Rädler und Inge Rößle durften sich über diese Ehrung freuen.