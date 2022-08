Neuer Strand in Lindau: Niedriger Bodenseepegel sorgt für mehr Sonnenplätze

Lindau hat einen neuen Strand. Ein ungewöhnliches Bild für den Sommer bietet sich derzeit am Wäsen: Statt eines schmalen Uferstreifens erstreckt sich dort ein weiter, steiniger Strand. „Schuld“ daran ist der Bodenseepegel, der für die Jahreszeit so niedrig wie selten ist. Das wirkt sich auf Mensch und Natur aus. Pflanzen, die jetzt üblicherweise unter Wasser wären, liegen frei, während die Menschen mehr Platz haben, um sich auszubreiten.

Der Andrang hält sich aber in Grenzen, zumindest an einem Nachmittag unter der Woche. Die meisten Handtücher reihen sich nahe der Bäume und Büsche am Ufer auf, vermutlich auch deshalb, weil die Steine nicht gerade die weichste Unterlage sind. Nur vereinzelt sonnen sich Menschen auf der freigewordenen Fläche.

Zwei Extreme erlebt

Renate Reuter aus Weißensberg kommt seit 16 Jahren an den Wäsen. So wenig Wasser habe sie noch nicht erlebt, berichtet die 79-Jährige. „Aber das kann man nicht beeinflussen, man muss es nehmen, wie es kommt“, meint sie gelassen. Ein 40-jähriger Wangener hingegen wirkt etwas enttäuscht: „Man muss ewig weit reinlaufen, bis man richtig schwimmen kann.“

Erna Ortlieb (ganz rechts) will ihrer Familie zeigen, wie schön es am Wäsen-Strand ist. (Foto: Anke Kumbier)

Einige Meter weiter sitzt Erna Ortlieb zusammen mit ihren Enkeln. Sie habe im Sommer schon das andere Extrem erlebt: Dass das Wasser bis über den Spazierweg direkt hinter ihr reichte. Am niedrigen Pegel hat sie nichts auszusetzen. Ihr gefalle es, dass das Wasser so lange flach bleibt. „Das ist mit Kindern schön, da muss man nicht so Angst haben.“

Pflanzen nutzen die Gunst der Stunde

Auf dem deutlich weiteren Weg ans Wasser kommen die Badegäste hin und wieder an kleinen, eher unscheinbaren Pflanzen vorbei. Sie sind ein Grund dafür, warum Isolde Miller die Gegend im Blick hat. Denn beim Wäsen handelt es sich um einen der derzeit bedeutendsten Standorte der Strandrasen am Bayerischen Bodensee – einer gefährdeten Pflanzenart. Miller ist beim Bund Naturschutz (BN) als Gebietsbetreuerin für Moore, Tobel und das Bodenseeufer im Landkreis Lindau zuständig.

Das Bodensee-Vergissmeinnicht und der Uferhahnenfuß, die zur Pflanzengesellschaft der Strandrasen gehören, sind normalerweise nur im Frühjahr und Herbst an der Luft und im Sommer vom Seewasser bedeckt. „Das ist ihre Strategie zu überleben und sich Konkurrenten vom Hals zu halten“, sagt Miller. „Jetzt liegen sie frei, viele laufen auf ihnen herum.“ Welche Konsequenzen das für die Pflanzen hat, sei noch offen. „Wir sind sehr gespannt, wie sie das aushalten.“ Bislang scheinen sie das Beste daraus zu machen: Sie blühen nämlich – der Hanhenfuß gelb, das Vergissmeinnicht lila.

Schwanken zwischen zwei Extremen

Auf den ersten Blick wirke sich die aktuelle Situation auf die Pflanzen positiv aus, meint Miller. Auch aus dem Landratsamt kommt die Antwort, dass die Pflanzen insgesamt von der derzeitigen Lage profitieren. Miller ist aber noch etwas skeptisch und schwankt zwischen zwei Extremen: Im besten Fall könnten sich die Pflanzen so noch besser vermehren, im schlechtesten Fall verausgabten sie sich.

Im Vordergrund blüht der Uferhahnenfuß leuchtend gelb. Eigentlich wäre er jetzt von Wasser bedeckt und würde erst im Herst, wenn der Pegel üblicherweise sinkt, Blüten entwickeln. (Foto: Anke Kumbier)

Millers Tipp an alle Badegäste: Zum Schutz der Strandrasen Decken nur dort auszubreiten, wo es keinen Bewuchs gibt. Außerdem sei es grundsätzlich verboten, Lagerfeuer zu machen. Denn beim Wäsen handelt es sich um ein Landschaftschutzgebiet. Schwimmen und sich mit Decke und Picknickkorb hinzusetzen, ist dort aber erlaubt.

Zwei große Pluspunkte

Auch Hunde dürfen an den Strand. Miller vom BN rät allerdings dazu, sie an die Leine zu nehmen, um andere Tiere, beispielsweise Wasservögel, nicht zu stören. Die Erlaubnis, Hunde mitzubringen und der kostenlose Zugang scheinen für viele Besucherinnen und Besuchern große Pluspunkte des Wäsen zu sein. Die größere Fläche spielt hingegen wohl eher eine untergeordnete Rolle, auch wenn sie gewisse Vorteile mit sich bringt.

„Es ist schön, dass es jetzt mehr Liegefläche gibt“, sagt Petra Garcia, die mit ihrem Hund am Strand ist und aus Zech kommt. Die Kehrseite: „Hier ist es sehr moosig und riecht auch nicht so toll. Da ist ein höherer Wasserstand natürlich besser.“ Sie möge den Strand, auch bei höherem Pegel, sehr. „Es ist nicht so viel los und man kennt sich untereinander.“