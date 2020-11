Neuer Spielplatz am Sina-Kinkelin-Platz soll bald fertig sein

Der Spielplatz am Sina-Kinkelin-Platz soll innerhalb der kommenden zwei Wochen fertig sein. Dies teilt Norman Dietrich, Projektleiter bei den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau (GTL), mit.

„Durch Corona kam es zu kleineren Verzögerungen“, sagt er, „aber der Spielplatz und die Bolzplätze sind weitgehend fertig. Es fehlen aber noch einige Details, damit die Anlage entsprechend sicher und auch für die Begleiter komfortabel nutzbar ist.“

So wird die GTL die verbleibende Zeit auch nutzen, um noch Bänke und Abfalleimer aufzustellen. Dietrich weist aber darauf hin, dass der Bau des Spielplatzes an dieser Stelle nicht isoliert zu betrachten ist: „Um eine sichere Erreichbarkeit des Spiel- und Freizeitangebots zu gewährleisten, arbeiten wir bis zuletzt an baulich einwandfreien Wegen.“ Witterungsbedingt sei es notwendig gewesen, die vorhandenen Kapazitäten des Bauunternehmens auch in anderen Bereichen des Baufeldes abseits des Spielplatzes gebündelt einzusetzen.

„Ich kann ja die Ungeduld der Kinder total verstehen“, sagt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, „aber natürlich geht Sicherheit vor.“ Sie ist aber zuversichtlich, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird, bis die Kinder einen neuen Spielplatz haben: „Ich bin mir sicher, dass der Nikolaus dabei auch noch im Endspurt ein wenig mithelfen wird. Der Spielplatz ist auch ein schöner Vorbote für die Gartenschau im kommenden Jahr“, sagt sie.

Der neue Spielplatz am Sina-Kinkelin-Platz sei ebenso ein Kind der Gartenschau, wie der neue Spielplatz auf der Hinteren Insel, der auf dem Gartenschaugelände entsteht.