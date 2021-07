Neuer Mobilitätspartner für den Tourismus

Auf dem Park-Camping Lindau können ab sofort drei E-Autos, fünf E-Bikes und fünf konventionelle Fahrräder online gebucht werden für Ausflüge in und um Lindau.

Die Lindau Tourismus und Kongress GmbH hat mit „just explore Bodensee“ einen neuen Mobilitätspartner. Just explore ist eine Online-Buchungsplattform von Mercedes-Benz, als Partner für den Standort am Bodensee konnte die Autohaus Riess GmbH & Co. KG gewonnen werden. Aufgetankt werden die Fahrzeuge an den Ladestationen am Park-Camping Lindau. Zudem ist im Mietpreis die Ladung an allen Ladestationen der Stadtwerke Lindau inkludiert. Weitere Infos unter www.lindau.de/just-explore/.