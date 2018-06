Neuer Fußweg in der Ludwig-Kick-Straße ist fertig

Die Bauarbeiten an der Ludwig-Kick-Straße/Ecke Rennerle sind abgeschlossen. Nachdem die Geländer an der Treppenanlage zu den neuen GWG-Häusern und dem neuen Fußweg entlang der Ludwig Kick Straße angebracht sind, können Fußgänger den Gehweg von diesem Donnerstag, 21. Juli, an auf der gesamten Breite nutzen. Am Donnerstag werden die Garten- und Tiefbaubetriebe auch den Bauzaun abbauen. Markierungsarbeiten und die Inbetriebnahme der Fußgängerampel erfolgen nach dem Kinderfest. Der Verkehr wird durch diese Arbeiten nicht beeinträchtigt. Foto: Stadt Lindau (lz)