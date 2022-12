Neuer Chorleiter und neuer Vorstand starten durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Corona-Pause konnte der Kammerchor Lindau im Frühjahr unter neuer Leitung endlich wieder seine Probenarbeit beginnen. Heuer im Juli fand dann die Aufführung der Theresienmese und des Te Deum von Josef Haydn unter großer Begeisterung des Publikums in Lindau statt. Im November haben wir mit den Proben zur Gestaltung eines Gottesdienstes in St. Ludwig (am 17. Dezember um 18.30 Uhr) begonnen und möchten die Gottesdienstbesucher mit wunderschöner besinnlicher Adventsmusik erfreuen und berühren.

Wir freuen uns, dass wir mit Paul Faderny einen hervorragenden jungen und sympathischen Chorleiter gewonnen haben. Herr Faderny ist in Wien geboren und absolvierte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst ein Klavierstudium. Einen besonderen Schwerpunkt legte er dabei auch auf die Führung und Leitung von Vokal- und Instrumentalensembles. 2007 zog Paul Faderny nach Vorarlberg, wo er neben seiner Tätigkeit als Klavierlehrer an der Musikschule Dornbirn und als Pianist auch mehrere Chöre in Vorarlberg und in Liechtenstein leitet.

Aber der Kammerchor wählte nicht nur einen neuen Chorleiter, sondern auch einen neuen Vorstand, nachdem sich die langjährige Vorsitzende Kathleen Geng in den „Ruhestand“ verabschiedet hat. Das neue Vorstandsteam mit Almut Gebert als Vorsitzender, Eva Hansen als Schriftführerin und Annemarie Anzenbacher als Kassenwartin arbeitet gemeinsam mit Paul Faderny mit viel Elan an einer Neuausrichtung des Kammerchores.

Im Januar wird der Kammerchor Lindau mit den Proben für ein außergewöhnliches Konzertprogramm im Herbst beginnen, das in Lindau und Liechtenstein aufgeführt werden soll.

Interessierte und chorerfahrene Sängerinnen und Sänger sind ab Januar im Kammerchor ganz herzlich willkommen. Wir proben immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter kammerchorlindau@gmx.de.