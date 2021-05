Neuer Beitrag zur CO2-Reduzierung

Für die zusätzliche Fahrradstraße, die in Lindau gebaut wird, erhält die Stadt eine öffentliche Förderung in Höhe von über drei Millionen Euro. Zur Übergabe des Förderbescheides kam Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesumweltministerium, an den Bodensee.

„Ich freue mich, dass wir den Radweg mit unserer Förderung unterstützen können und bin überzeugt, dass dieses Projekt eine bundesweite Ausstrahlung entfaltet und für touristisch genutzte Regionen zum Vorbild für klimafreundliche Mobilität werden kann“, so Pronold. Er überreichte einen symbolischen Scheck an Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. „Wir nutzen die Chance, die mit dieser Förderung verbunden ist, indem wir unsere Fahrrad-Infrastruktur weiter verbessern und unsere ohnehin schon gute Fahrradquote in Lindau von 27 Prozent weiter ausbauen“, sagte das Lindauer Stadtoberhaupt.

Konkret geht es bei der neuen Fahrradstraße um den Ausbau der Schachener Straße zwischen Badstraße und Villa Alwind. Die geplante Fahrradstraße geht zurück auf das Nahmobilitätskonzept, das die Stadt Lindau im Jahr 2019 gemeinsam mit Lindauer Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet hatte.