Neue Wertebotschafterin am Bodensee-Gymnasium

Die Achtklässlerin Sonia Pentelescu ist die neue Wertebotschafterin des Bodensee-Gymnasiums. Fortan wird sie sich mit Projekten zur Werteorientierung für das respektvolle, vorurteilsfreie Miteinander an der Schule einsetzen.

„Wir haben viele Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Werteethos,“ meint Schulleiterin Jutta Merwald, „aber Sonia ist mit ihrem Engagement im Rahmen des Projekts ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’ besonders hervorgetreten. 2021 hat sie in einem selbst geschriebenen Theaterstück zu Anne Franks Leben die Hauptrolle übernommen und sich damit große Anerkennung verdient. In diesem Jahr wird sie den Sophie-Scholl-Tag mitgestalten.“ So fiel die Auswahl, an der auch die Schülersprecher beteiligt waren, nicht schwer.

Sonia selbst reagierte freudig überrascht: „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich so eine große Chance bekommen habe, die Schulgemeinschaft durch Projekte zu stärken und zu unterstützen. Das Amt ist mir natürlich sehr wichtig, da ich als Wertebotschafterin dafür verantwortlich bin, andere zu motivieren und sie dazu zu bringen ihre eigenen Werte zu vertreten.“

Die Initiative „Werte machen Schule“ des Staatsministeriums gibt es seit 2018/19 in Bayern. Mit Begeisterung nahm Sonia an der einwöchigen Online-Fortbildungsveranstaltung teil. Dort erhielt sie sowohl theoretische Grundlagen zum Thema Werte sowie wertvolle Praxistipps für die Umsetzung von Werteprojekten an ihrer Schule. Die Ausbildungswoche wurde von externen Partnern wie dem Bayerischen Schullandheimwerk, der Akademie für Philosophische Bildung und WerteDialog, dem JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis unterstützt.

Sie sei vor der ersten Videoschaltung „ganz schön nervös“ gewesen, meinte Sonia. Doch das junge Moderatorenteam verstand es, durch witzige Spiele und originelle Steckbriefe das Eis zu brechen. „Ihr könnt nicht alles selbst machen!“, warnten die Moderatoren: „Nehmt andere mit in euer Boot!“ Es gilt, Mitschüler und Lehrer für das Projekt zu gewinnen. Als Geldgeber für Projekte seien Förderverein und Elternbeirat der Schule wertvolle Partner.

Sonia möchte als erstes Projekt mit den Kindern der Offenen Ganztagsschule Werteposter gestalten, die dann in der Aula der Schule präsentiert werden sollen. Unterstützt wird sie dabei von Irene Heß, der pädagogischen Betreuerin der Mittelstufe.